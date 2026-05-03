2014년생 남성 청소년 대상 HPV 백신 국가예방접종 지원사업 5월 6일 시작

◇HPV 백신접종에 따른 HPV 관련 질환 예방 효과. 자료=질병관리청

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오는 6일부터 2014년생 남성 청소년 대상으로 한 사람유두종바이러스(Human Papillomavirus, 이하 HPV) 백신 국가예방접종 지원사업이 시작된다.

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질병관리청에 따르면, 이번 사업은 기존 여성 청소년 중심의 HPV 국가예방접종 지원을 남성 청소년까지 확대해 남녀 모두 접종함으로써 자궁경부암, 항문암, 생식기 사마귀, 항문 상피 내 종양 등 관련 질환 예방을 강화하기 위한 것이다.

HPV는 여성뿐 아니라 남성도 감염될 수 있으며, 남성에서도 HPV 백신의 관련 질환 예방 효과가 확인된 만큼 예방접종을 통해 향후 감염과 관련 질환 발생을 줄일 수 있다. 실제 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 HPV 백신은 남성에게서도 생식기 사마귀 89%, 외부 생식기 병변 91%, 항문 상피 내 종양 78%의 예방 효과가 확인됐다.

HPV 백신은 경제협력개발기구(OECD) 가입 38개국 중 37개국을 포함한 전 세계 147개국에서 국가예방접종을 실시하고 있는 효과성 및 안전성이 인정된 백신으로, 남성 청소년 대상 HPV 백신 국가예방접종 지원 확대가 권고됐다. 이에 따라 현재 만 12세(2014년생)인 지원 대상을 여학생과 동일한 수준인 만 17세까지 단계적으로 확대하는 방안을 검토 중이다. 올해 국가예방접종 지원 대상은 12∼17세 여성 청소년(2008∼2014년 출생자)와 18∼26세 저소득층 여성(1999∼2007년 출생자), 그리고 12세 남성 청소년(2014년 출생자)이다.

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이와 관련 보건당국 뿐 아니라 지방자치단체에서도 접종 관련 홍보활동을 진행 중이다.

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접종 대상자는 지정의료기관에서 HPV 4가 백신을 무료로 접종받을 수 있으며, 예방접종도우미 누리집을 통해 지정의료기관 정보와 예방접종 이력 확인 방법 등을 확인할 수 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com