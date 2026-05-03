주 2회 등판도 문제없다! '사직 스쿠발' 김진욱, 진짜 에이스 → "강남이 형 리드 믿고 공격적 투구" [인천 현장]

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데-SSG전. 롯데가 5대2 역전승을 거두며 시리즈 3연전을 싹쓸이, 4연승을 달렸다. 김태형 감독이 김진욱과 기쁨을 나누고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.3/

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데-SSG전. 롯데 선발투수로 마운드에 오른 김진욱. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.3/

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[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 김진욱이 주 2회 출격도 무리 없이 완수했다. 진정한 에이스의 면모를 점차 갖춰가고 있다.

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김진욱은 3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스전에 선발 등판했다. 6이닝 2실점(1자책) 호투하며 팀의 5대2 승리에 힘을 보탰다.

김진욱은 4월 28일 부산 키움전(5이닝 2실점) 후 4일만 쉬고 마운드에 올랐다.

김진욱은 승리투수 요건을 갖추지는 못했지만 최소실점으로 버텨내면서 역전의 발판을 마련했다.

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김진욱은 시즌 평균자책점을 2.76에서 2.55로 낮췄다.

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롯데는 4연승을 내달렸다. SSG와 주말 3연전을 싹쓸이했다.

김진욱은 "현재 팀이 좋은 흐름을 타고 있다. 경기에 들어가기 전부터 이 좋은 흐름을 이어가야 한다는 생각을 가지고 김상진 코치님, 이재율 코치님 그리고 전력분석파트 분들과 많은 대화를 나누며 경기를 준비했다"고 밝혔다.

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데-SSG전. 롯데 선발투수로 마운드에 오른 김진욱. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.3/

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데-SSG전. 롯데 선발투수로 마운드에 오른 김진욱. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.3/

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김진욱은 1회와 2회 1점씩 줬지만 흔들리지 않았다.

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김진욱은 "초반 실점이 있었지만 강남이형 리드를 믿고 공격적으로 투구를 한 부분이 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 돌아봤다.

이어서 "승리투수가 되지 못한 상황에 대한 아쉬움은 전혀 없다. 오히려 팀이 경기 후반에 많은 득점으로 승리하며 연승을 이어갈 수 있어서 더욱 좋은 마음이 든다. 앞으로도 팀 승리에 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com