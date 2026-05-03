윤민수, '10kg 찐' 子윤후 여친 최유빈 감쌌다 "통통해서 예뻐"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 윤민수가 아들 윤후의 연인 최유빈을 감싸 눈길을 끌었다.

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2일 최유빈은 자신의 유튜브 채널에 '뒤죽박죽 내새연2 쫑파티 현장 브이로그'라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 최유빈은 tvN STORY, E채널 '내 새끼의 연애2' 쫑파티 현장을 카메라에 담았다. 신태용 감독은 최근 10kg가 찐 최유빈을 보며 "유빈아 다이어트 좀 잘 하자"라고 인사했고, 윤민수는 "예쁜데 왜 그러세요. 나는 괜찮은데 왜! 통실통실하고 예쁜데~"라고 발끈해 웃음을 안겼다. '내 새끼의 연애2'에서 윤민수의 아들 윤후가 최유빈과 현실 커플로 발전해 남다른 애정을 드러낸 거였다.

최유빈은 윤민수에게 "방금 그 말에 자극받아 살을 뺄 것"이라며 웃음을 터트렸다.

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한편 최유빈은 배우 최재원의 딸, 윤후는 가수 윤민수의 아들로 두 사람은 '내 새끼의 연애2'를 통해 현실 커플로 이어져 화제를 모았다. 윤후가 미국에서 대학을 재학 중인 터라, 장거리 연애를 하게 됐다.

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joyjoy90@sportschosun.com