[전문]드디어 결혼식 끝마친 ‘신지♥문원’…하루 만에 전한 진심 “단체 인사 먼저”

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[스포츠조선 조민정 기자] 코요태 신지가 결혼식을 마친 뒤 하루 만에 하객들을 향한 감사 인사를 전했다.

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신지는 3일 개인 SNS를 통해 "어제 바쁜 가운데서도 시간을 내 참석해 주시고 진심으로 축하해주신 모든 분들 덕분에 결혼식을 무사히 마쳤다"며 "멀리서 응원해주신 분들께도 감사드린다"고 밝혔다. 이어 "도움을 주신 분들께는 따로 인사를 드리겠지만 우선 단체로 감사의 마음을 전한다"며 거듭 고마움을 표현했다.

함께 공개된 사진에는 웨딩드레스를 입은 신지와 턱시도를 차려입은 문원의 모습이 담겼다. 환한 미소를 짓고 있는 두 사람의 모습에서 결혼식의 여운이 고스란히 느껴진다.

신지는 지난 2일 서울 강남구 역삼동 라움아트센터에서 7세 연하 가수 문원과 결혼식을 올렸다. 이날 사회는 붐과 문세윤이 맡았고 김종민과 빽가는 축사를 통해 두 사람의 앞날을 응원했다. 특히 코요태 멤버들은 성시경의 '넌 감동이었어'를 함께 부르며 깜짝 이벤트를 선보였고 이를 지켜보던 신지는 눈물을 보였다.

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축가 역시 화려했다. 백지영과 에일리가 무대에 올라 감동을 더했고 현장에서는 신랑 신부뿐 아니라 축가를 부른 가수들까지 눈물을 흘리며 분위기가 무르익었다.

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두 사람의 인연은 2024년 MBC 표준FM '이윤석 신지의 싱글벙글쇼'를 통해 시작됐다. 문원이 게스트로 출연하며 가까워졌고 이후 연인으로 발전, 결혼까지 이어졌다.

한편 신지와 문원은 최근 예능 프로그램을 통해 신혼 생활을 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.

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다음은 신지 SNS 글 전문

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어제 바쁘신 와중에도 시간 내어

참석해 주시고 온 마음 다해 축하해 주신

정말 많은 하객분들 그리고 일정 때문에

참석하진 못하셨어도 멀리서나마

축복의 마음 보내주신 분들 덕분에

결혼식 잘 끝마쳤습니다

진심으로 감사의 말씀을 전합니다

도움 주신 분들도 너무나 감사드려요

감사 인사는 따로 또 전할 테지만

단체 인사 먼저 드립니다

다시 한번 감사드립니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com