'권상우♥' 손태영, 핫팬츠 입은 12세 딸에 항복 “옷 취향 이젠 못 말려”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 손태영이 자녀들과의 일상을 공개하며 딸과의 취향 차이에 대한 에피소드를 전했다.

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지난 2일 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '엄마 손태영과 아들의 뉴저지 드라이브 (룩희 얼굴 공개)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 손태영은 지인과 대화를 나누던 중 딸과 관련된 일화를 전하며 근황을 밝혔다.

그는 딸의 옷을 샀다면서 회색의 긴팔 티를 꺼냈다.

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지인은 "리호가 벌써 이렇게 컸냐"며 놀라자 손태영은 "스몰 사이즈인데 딸이 큰 옷을 좋아한다"라고 딸의 취향을 말했다.

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이어 "딸과 옷 취향이 다르다"라며 "오늘 학교 갈 때 핫팬츠 입고 갔다. '입어도 되냐'고 물어봐서 날씨가 따뜻하니까 입으라고 했다"고 전했다.

손태영은 "딸이 4월 말에 5학년 마지막 공연을 한다. 뮤지컬 같은 형태인데 화이트 원피스를 입으라고 했다더라"고 말했다.

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이어 "나는 아이들용 옷을 사주고 싶은데, 오히려 어른들이 입는 스타일의 옷을 사달라고 한다"며 "앞으로는 많이 부딪힐 것 같다. 이제는 너무 간섭하지 않으려고 한다"고 덧붙였다.

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한편 손태영은 배우 권상우와 지난 2008년 결혼해 슬하에 첫째 아들, 둘째 딸을 두고 있다. 현재 아이들 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주하고 있으며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 활동하고 있다.

tokkig@sportschosun.com