한혜진, '선배' 홍진경 파리 도전 소식에 돌직구 "개그맨이지만 정체성은 모델"

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[스포츠조선 이지현 기자] 모델 한혜진이 선배 홍진경에게 뼈때리는 돌직구를 날렸다.

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3일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '소라와 진경'에서는 뉴욕, 밀라노, 파리 등 세계 패션위크를 섭렵한 28년 차 톱모델 한혜진과 홍진경의 불꽃 튀는 만남이 공개된다. 한 시즌 평균 70여 개의 쇼를 섭렵하며 난공불락 한국 모델 해외진출의 길을 열었던 선구자 한혜진이 절친 홍진경을 위해 지원사격에 나선 것.

이날 한혜진은 파리 컬렉션 도전 소식을 듣고 솔직한 심경을 묻자, "언니는 파리에서 먹히는 얼굴이다"라고 이야기했다. 이에 홍진경은 "네가 그렇게 이야기하면 언니는 믿는다. 너 빈말 안 하잖아"라고 놀라했고, 한혜진은 "나이가 먹으니까 가끔 빈말을 하더라"고 너스레를 떨었다.

그러면서도 "언니 나이에 이 도전은 해외 토픽감이다"라고 말했고, 홍진경은 칭찬인지 아닌지 몰를 갸웃하게 만드는 말에 "기분이 좋다가도 이상하다"고.

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한혜진은 "언니는 모델로 데뷔한 사람이다. 언니의 정체성은 모델이다. 지금은 개그맨이지만"이라면서도 "걱정이네요 언니. 물가에 내놓아야 하는 어머니의 심정이다"라고 했다.

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이에 홍진경이 "언니가 가서 얼마나 고생할지 보여?"라고 하자, 한혜진은 "제가 힘들어서 언니가 똑같이 고생할 생각을 하니까 짠하고 안쓰럽고"라며 심경을 드러냈다.

이렇게 당근과 채찍으로 홍진경의 멘탈을 강화한 한혜진의 치트키는 이제부터. 실전 오디션을 위한 꿀팁을 아낌없이 전수하는 것. 내 발에 딱 맞는 힐 찾기 등 경험자만 아는 특급 노하우가 궁금증을 자극한다.

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한편 한혜진의 도움으로 예능인 마인드를 다잡은 홍진경도 '글로벌 모델'로 거듭날 수 있을지, 모델 선후배의 뜨거운 만남은 오는 3일 일요일 밤 9시 10분 MBC '소라와 진경'에서 확인할 수 있다.

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olzllovely@sportschosun.com