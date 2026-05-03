만삭 안영미, 골룸 머리에 D라인 배 감싸쥐고…선 넘은 코믹 열정

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 안영미가 파격적인 만삭 화보를 공개하며 시선을 강탈했다.

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안영미는 3일 자신의 SNS에 "이번 만삭 사진은 이걸로? 개그콘서트 가정의 달 특집. 일요일 밤 11시 본방사수"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 안영미는 블랙 스팽글 원피스를 입고 만삭의 배를 감싸 안은 채 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 한 손으로 배를 쓰다듬으며 환하게 웃는 모습부터 살짝 옆으로 돌아 배를 강조하는 포즈까지 코믹함과 따뜻함을 동시에 담아낸 연출이 인상적이다. 여기에 편안한 크록스 차림까지 더해져 '안영미표 만삭 화보'다운 반전 매력을 완성했다.

다른 사진에서는 메이크업실로 보이는 공간에서 과감하게 삭발 분장을 한 모습으로 등장해 눈길을 끈다. 머리 대부분을 밀어낸 듯한 파격적인 헤어 스타일에 정수리 부분만 남긴 독특한 콘셉트로 웃음을 자아낸다. 흰 가운을 두른 채 카메라를 향해 미소를 짓거나 다양한 각도에서 셀카를 남기며 특유의 유쾌한 에너지를 발산했다.

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한편 안영미는 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시리즈에 출연하며 특유의 수위 높은 코미디와 캐릭터 소화력으로 꾸준한 화제를 모으고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com