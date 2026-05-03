윤영미, '연년생 유학비만 26억' 생활고 고백 "내일 눈뜨지 않길 기도해"

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[스포츠조선 이지현 기자] 아나운서 출신 윤영미가 두 아들 유학 뒷바라지로 겪은 고충과 해방의 순간을 털어놨다.

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지난 2일 방송된 '속풀이쇼 동치미'에서는 '돈벌이의 끝은 어디인가'를 주제로 이야기가 이어졌다.

이날 윤영미는 "13년 동안 연년생 두 아들의 미국 유학을 홀로 책임졌다"며 "뉴욕에서도 가장 비싼 대학을 다녔고, 한 명당 1년에 1억 원 이상이 들었다"고 밝혔다. 중·고교 시절까지 포함하면 총 26억 원에 달하는 비용이다.

프리랜서로 전향한 직후 두 아들이 유학을 떠났다는 그는 "매달 2000만~2500만 원을 보내야 했다. 저 역시 월세 생활을 하며 버텼다"고 고백했다. 남편은 탈북민을 돕는 목사로 수입이 거의 없는 상황. 윤영미는 "벌어도 끝이 없다는 느낌이었다. 하루 4~5개 스케줄을 소화했지만 갱년기까지 겹치며 몸이 버티지 못했다"고 털어놨다.

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특히 등록금을 보내야 하는데 통장에 돈이 없던 순간도 있었다고. 그는 "보험까지 해지하며 10만 원짜리 일도 마다하지 않았다"며 "외로움과 부담감에 '내일 아침 눈을 뜨지 않게 해달라'고 기도한 적도 있다"고 말해 안타까움을 자아냈다.

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긴 시간 끝에 두 아들이 2년 전 졸업하자 상황은 달라졌다. 윤영미는 "통장에 97만 원만 남았지만, 더 이상 학비를 보내지 않아도 된다는 사실이 너무 기뻤다"며 "뉴욕 타임스퀘어 한복판에서 춤이 절로 나왔다"고 회상했다.

또 그는 최근 결혼 30주년을 맞아 아들들에게 명품 가방을 선물 받은 일화를 전하며 "힘든 시간이 지나고 나니 비로소 보람을 느낀다"고 덧붙였다.

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olzllovely@sportschosun.com