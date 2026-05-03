'두딸맘' 김태희, 살림고수 다 됐다.."밥에 진심, 직접 해먹는다"(전참시)

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[스포츠조선 김소희 기자] K-뷰티 대모 정샘물이 배우 김태희와의 '찐친' 인연을 공개했다.

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2일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 연매출 1350억 원을 달성한 레전드 메이크업 아티스트 정샘물의 반전 일상이 공개됐다.

이날 정샘물은 오랜 절친으로 알려진 배우 김태희를 만나기 위해 이동했다. 매니저는 "저는 연예인을 많이 보지 않냐"면서도 "오늘 그분 보는 거 신난다"고 설렘을 감추지 못했다.

이어 그는 "싱가포르에 있을 때 (김태희를) 뵀는데, 그때 원장님 댁에 계신 줄 모르고 들어갔다. 메이크업도 안 한 상태였는데도 편하게 계셨는데도 빛이 나셨다. 아우라가 났다"고 당시를 회상해 눈길을 끌었다. 이에 정샘물 역시 "내가 태희 처음 만났을 때 그랬다"라며 공감했다.

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이후 김태희는 핑크색 셋업을 입고 등장해 변함없는 미모를 뽐냈다. 오랜만에 예능에 모습을 드러낸 김태희는 여전한 '여신 비주얼'로 스튜디오 참견인들의 감탄을 자아냈다.

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정샘물은 김태희와의 인연에 대해 "너 옛날에 만났을 때 많은 스타들을 만났는데, 내가 먼저 나서서 나랑 같이 하자고 한 건 네가 처음이자 마지막"이라고 전했다. 이에 김태희는 "원장님은 이미 너무 유명하고, 저는 아무것도 모르는 대학생에 잡지 모델 아르바이트를 할 때였다"며 지금까지 25년째 인연을 이어오고 있다고 밝혔다.

두 사람은 이어 식사하며 근황을 나눴다. 정샘물은 "너랑 나랑 먹는 거에 진심이었다"고 웃었고, 김태희는 "밥을 먹어야 촬영한다"고 답했다.

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정샘물은 또 "태희는 스태프들 음식을 늘 세심하게 챙겼다"며 "태희랑 일하면 현장이 너무 좋았다"고 미담을 전해 훈훈함을 더했다.

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김태희는 자신의 일상에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 "아침에는 한식이 잘 안 맞아서 과일, 빵, 달걀을 먹는다"며 "아이들이 좋아하는 모닝빵이나 식빵을 먹는다"고 말했다. 이어 "샐러드도 최대한 직접 해 먹으려고 한다. 미리 씻어 진공통에 보관하면 일주일은 간다"고 현실적인 살림 팁을 전했다.

이에 정샘물은 "살림의 여왕이 된 거냐"고 물었고, 김태희는 "살림을 잘하는 건 아니고 먹는 데 진심이라 그렇다"고 겸손하게 답해 웃음을 자아냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com