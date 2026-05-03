'비♥' 김태희, 실물 얼마나 예쁘길래.."생얼인데 아우라 느껴져, 빛이 났다"(전참시)

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[스포츠조선 김소희 기자] 'K-뷰티 대모' 정샘물이 배우 김태희와의 첫만남을 회상했다.

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2일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 연매출 1350억 원을 달성한 레전드 메이크업 아티스트 정샘물의 반전 일상이 공개됐다.

이날 정샘물은 오랜 절친으로 알려진 김태희를 만나기 위해 발걸음을 옮겼고, 이를 지켜보던 매니저는 "연예인을 많이 보지만 오늘은 그분을 본다는 생각에 정말 설렌다"며 기대감을 감추지 못했다. 이어 그는 "싱가포르에서 김태희를 처음 봤을 때, 원장님 댁인 줄 모르고 자연스럽게 들어갔다. 메이크업도 안 한 상태였는데도 빛이 나는 아우라가 느껴졌다"고 당시를 회상해 눈길을 끌었다. 이에 정샘물 역시 "나도 태희를 처음 봤을 때 똑같이 느꼈다"며 깊이 공감했다.

잠시 후 김태희는 핑크색 셋업 차림으로 등장해 변함없는 미모를 과시했다. 오랜만에 예능 나들이에 나선 그는 여전히 '여신 비주얼'을 자랑하며 스튜디오의 감탄을 자아냈다.

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정샘물은 김태희와의 특별한 인연에 대해 "수많은 스타들을 만나왔지만, 먼저 함께하자고 제안한 건 너가 처음이자 마지막이었다"고 회상했다. 이에 김태희는 "원장님은 이미 너무 유명하셨고, 저는 아무것도 모르던 대학생 시절 잡지 모델 아르바이트를 하던 때였다"며 25년째 이어진 인연의 시작을 떠올렸다.

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이어 공개된 김태희의 서울대 재학 시절 사진에 출연진들은 "너무 예쁘다", "지금이랑 똑같다"며 또 한 번 놀라움을 감추지 못했다. 과거와 현재를 아우르는 변함없는 미모에 스튜디오에는 연신 감탄이 이어졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com