유승준 "군대 왜 안 갔냐는 질문도 OK"…24년 만에 루머 직접 입 연다

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 유승준이 자신의 아픔을 털어놓으며 팬들과의 소통을 예고했다.

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유승준은 2일 자신의 유튜브 채널을 통해 "저.. 그때 진짜 무너졌었습니다. 이제 다 말합니다. 유승준 Q&A 시작합니다"라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 그는 힘든 사연을 가진 이들과 소통의 창구를 열겠다고 밝히며 "조금이나마 위로를 전할 수 있다면 좋겠다"고 말했다.

이어 "누군가 제게 '지금 이렇게 살아 있는 게 기적'이라고 하더라"며 "힘들 때는 왜 나에게만 이런 일이 일어나는지 싶지만, 누구에게나 깊은 상처는 있다"고 털어놨다.

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또한 과거 활동에 대한 이야기도 언급했다. 유승준은 "한국에서 계속 활동했다면 더 많은 인기와 명예를 얻었을 것이라는 말을 듣기도 한다"며 "정말 그럴까요"고 담담한 반응을 보였다.

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특히 그는 논란과 관련된 질문에도 답하겠다는 뜻을 밝혔다. "저에 대한 오해나 루머, '군대 왜 안 갔냐' 같은 질문도 괜찮다. 이제는 못 할 이야기가 없다"고 말하며 Q&A 진행을 예고했다.

끝으로 그는 "사연을 보내주시면 하나하나 정성껏 답변하도록 노력하겠다"며 "곧 반백 살이 되는 형으로서 함께 공감하고 이야기를 나누고 싶다"고 전했다.

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한편 1997년 한국에서 가수로 데뷔한 유승준은 공익근무요원 소집 통지를 받은 상황에서 2002년 1월 해외 공연을 이유로 출국한 뒤 미국 시민권을 취득해 병역 의무를 기피했다는 의혹에 휩싸이며 2002년 한국 입국이 제한됐다.

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이후 유승준은 2015년 LA 총영사관에 재외동포(F-4) 비자 발급을 신청했으나 거부당하자, 소송을 냈다. 대법원은 두 차례에 걸쳐 유승준의 손을 들어줬지만, LA 총영사관은 3차 비자 발급도 거부해 세 번째 소송의 항소심이 현재 진행 중이다.

narusi@sportschosun.com