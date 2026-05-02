도끼. '5년 비밀 연애' ♥이하이와 럽스타 폭주 "너무 아름다워"

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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 도끼가 연인 이하이를 향한 애정을 드러냈다.

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2일 이하이는 자신의 SNS 계정에 "05.05 6PM (KST) [2 EASY 2 BE HON2ST] 2 Track Single Release On Every Platform"이라며 신곡 발매 소식을 알렸다.

이에 도끼는 해당 게시물에 "너무 아름다워요"라는 댓글을 남기며 공개적으로 애정을 표현했다. 뿐만 아니라 해당 게시물을 자신의 계정에 공유하며 연인을 향한 응원을 더해 눈길을 끌었다.

두 사람의 '럽스타그램' 행보는 팬들의 관심을 한몸에 받고 있다. 음악 활동은 물론 일상에서도 서로를 향한 애정을 숨기지 않는 모습이 훈훈함을 자아낸다.

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앞서 도끼와 이하이는 2016년 MBC '무한도전' 역사 힙합 프로젝트를 통해 인연을 맺었다. 이후 오랜 친분을 이어오다 2022년부터 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다. 그간 서로의 곡에 피처링으로 참여하며 음악적 교류를 이어온 두 사람은 지난 3월 28일 새 소속사 에잇오에잇하이레코딩스 설립을 공식화하며 음악적 동반자로서의 행보도 본격화했다.

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특히 이 과정에서 이하이는 도끼를 "내 하나뿐인 도끼", "내 남자"(MY MAN)라고 지칭했고, 도끼 역시 "내 여자"(MY LADY), "엄청 사랑"이라는 글을 게재하며 사실상 공개 연애를 시작했다. 서로를 향한 솔직한 표현이 이어지며 두 사람의 관계에 대한 관심은 더욱 높아지고 있다.