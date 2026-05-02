386일만의 실전 마운드 복귀! KIA 우승 이끈 좌완 곽도규, 팔꿈치 수술 딛고 2일 첫 퓨처스 출격…투심 145㎞ 쾅쾅 [광주포커스]

KIA 곽도규. 스포츠조선DB

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] 2년전 KIA 타이거즈 우승을 이끌었던 젊은 좌완이 돌아왔다.

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KIA 곽도규는 2일 함평구장에서 열린 NC 다이노스와의 퓨처스 경기에 등판했다. 지난해 4월 12일 팔꿈치 굴곡근 손상 진단을 받은 뒤 386일만이다.

곽도규는 이날 NC전 8회에 구원등판, 1이닝 무실점으로 역투했다. 삼진 2개를 잡았지만, 몸에맞는볼도 하나 기록했다.

최고 145㎞ 투심(7개)을 비롯해 커브(3개) 체인지업(2개) 컷패스트볼(1개)을 두루 테스트했다. 이날 KIA 2군은 NC 2군에 7대6, 1점차로 승리했다.

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공주고 출신 곽도규는 2023년 신인 드래프트 5라운드(전체 42번)에 KIA 유니폼을 입었다. 입단 직후부터 낮은 스리쿼터 투구폼에서 뿜어져나오는 150㎞대 투심 패스트볼과 공격적인 투구 스타일로 뜨거운 주목을 받았다.

KIA 곽도규. 스포츠조선DB

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데뷔 2년차였던 2024년 잠재력을 터뜨렸다. 71경기 55⅔이닝을 소화하며 4승2패 2세이브16홀드, 평균자책점 3.56으로 KIA를 지탱하는 필승조로 활약했다. 폭투가 7개나 될 만큼 제구가 불안한 면도 있었지만, 64개의 삼진을 잡아낼 만큼 강력한 구위는 단연 돋보였다.

이해 KIA의 한국시리즈 우승을 이끈 주역 중 한명이었고, 프리미어12 대표팀에도 뽑히는 등 호평 일색이었다.

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하지만 지난해 4월 팔꿈치 통증으로 자기공명영상(MRI) 1차 검진에서 팔꿈치 굴곡근 손상, 2차 검진에서 팔꿈치 인대 손상 소견을 받아 결국 토미존(팔꿈치 내측인대 교환, 재건 수술) 수술을 받기로 하고 시즌아웃됐다.

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토미존 수술 후 회복과 재활에는 짧으면 1년, 보통 1년 6개월 가량의 시간이 필요하다. 곽도규는 지난해 5월 22일 토미존 수술을 받았고, 약 1년간의 재활을 거쳐 마운드에 돌아왔다.

KIA 관계자는 "1군 복귀 시점을 명확하게 말하기는 어렵다. 일단은 퓨처스에서 던지는 모습을 보면서, 또 선수의 상태를 체크할 예정"이라며 "다만 현재까지의 복귀 과정은 순조롭게 진행되고 있다"고 강조했다.

KIA 곽도규. 스포츠조선DB

광주=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com