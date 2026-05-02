손태영 子, 17살에 외제차 운전…긴장감에 땀 뻘뻘 "♥권상우랑 똑같아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 권상우 손태영 부부의 아들 룩희 군이 운전 연습 근황이 공개됐다.

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2일 손태영의 유튜브 채널에서는 '엄마 손태영과 아들의 뉴저지 드라이브(룩희 얼굴 공개)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

손태영은 아침부터 아들 룩희 군의 축구 라이드를 갔다. 손태영은 "차 밀릴까 봐 새벽 6시 반에 출발했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 아들을 보낸 후 경기가 끝날 때까지 기다린 손태영. 손태영은 "어제까지는 여름이었는데 주말이 되니까 좀 쌀쌀하다"며 "다른 아이들은 다 본인이 직접 운전해서 왔다. 룩희도 빨리 연습시켜서 할 수 있게 하면 좋을 거 같다. 그래도 룩희 덕에 처음 와보는 곳도 있고 좋다"고 밝혔다.

며칠 후 룩희 군은 드디어 직접 운전해서 학교까지 갔다. 뒤에서 룩희 군이 운전하는 모습을 지켜본 손태영은 "오늘 안에 학교 도착하지?"라고 농담하면서도 "잘하고 있네. 아침이라 차 많이 없어서 오히려 편할 거다"라고 밝혔다.

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아들을 보내고 집에 가기 위해 운전석에 탄 손태영은 "핸들에 땀이 축축하다. 권상우 씨 아들이 맞다. 똑같다. 둘이 긴장하면 손에서 땀이 엄청 난다"며 룩희 군의 흔적에 깜짝 놀랐다.

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하교길도 직접 운전한 룩희 군. 손태영은 "뉴저지 길은 좀 쉬운 편이다. 도로가 넓어서 운전하기 좋다. 직진만 하면 되지 않냐"고 말했다. 룩희 군 역시 "축구 훈련장 그런 데 다니니까 근처는 조금 더 쉬운 거 같다"고 말하면서도 잔뜩 긴장한 모습을 보여 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com