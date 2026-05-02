재혼 의사 재차 밝힌 황재균, 이혜성 간접 언급 전현무..누리꾼 “솔직vs과하다” 갑론을박 [SC이슈]

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[스포츠조선 박아람 기자] 야구선수 출신 황재균이 방송에서 재혼 의사를 밝히며 솔직한 2세 계획까지 전해 화제를 모았다. 방송인 전현무 역시 대화 중 과거 연인을 떠올리게 하는 발언으로 이목을 끌었다.

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지난 1일 방송된 MBN '전현무계획3'에서는 황재균이 게스트로 출연해 전현무, 곽튜브와 함께 경북 문경으로 먹트립을 떠나는 모습이 그려졌다.

이날 황재균은 재혼 가능성에 대한 질문에 "기회가 되면 다시 가고 싶다"며 "저도 제 아이를 갖고 싶다"고 솔직한 바람을 밝혔다. 이어 "아이를 얻게 된다면 야구는 무조건 시킬 것"이라며 교육관까지 언급해 눈길을 끌었다.

지난 2024년 황재균은 그룹 티아라 출신 배우 지연과 결혼 1년여 만에 이혼한 사실이 알려지며 관심을 모은 바 있다.

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한편 전현무는 대화 도중 "여자친구 있을 때는 빵을 많이 먹었다"고 말해 과거 공개 열애 경험을 연상케 했다. 이어 "지금은 아니다"라고 짧게 덧붙이며 웃어 넘겼지만 자연스럽게 과거 연애를 연상케 하는 발언으로 받아들여졌다.

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전현무는 과거 두 차례 공개 열애를 한 경험이 있으며, 특히 아나운서 이혜성과 교제 당시에는 빵을 좋아하는 취향이 알려지며 관련 화제가 된 바 있다. 이후 해당 이미지가 예능 등에서 종종 언급됐고, 최근에는 MBN '천하제빵'에 출연해 직접 제빵에 도전하며 '빵 굽는 아나운서'로 활약하기도 했다.

방송에서 두 사람의 발언은 자연스러운 대화 흐름 속에서 나왔지만, 재혼과 과거 연애를 연상시키는 소재가 동시에 언급되며 시청자들은 다양한 반응을 보였다.

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일부 누리꾼들은 "솔직하게 말해서 보기 좋다" 등의 반응을 보였다. 반면 또 다른 누리꾼들은 "방송에서 반복적으로 언급되는 건 다소 과하게 느껴진다", "굳이 공개적으로 말할 필요가 있었나. 상대에 대한 예의가 없다" 등의 의견을 내며 엇갈린 반응을 보였다.

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tokkig@sportschosun.com