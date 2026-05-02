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[속보]"어깨불편감, 검진예정" 한화 이틀 연속 초대형 악재, 문동주도 경기중 통증 강판...에르난데스 말소 이어 에이스 줄부상

21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 문동주가 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.21/
21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 문동주가 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.21/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]한화 이글스에 초대형 악재가 또 발생했다.

하루 전 윌켈 에르난데스에 이어 문동주 마저 경기 중 통증으로 마운드를 내려갔다.

문동주는 2일 대구 라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈전에 선발 등판했다. 1회초 타선 지원 속에 1-0으로 앞선 1회말 선발 마운드에 올랐다.

선두 박승규에게 안타와 도루를 허용했지만 김성윤 최형우를 범타 처리하고 2사 2루.

21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 문동주가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.21/
21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 문동주가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.21/
21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 문동주가 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.21/
21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 문동주가 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.21/
21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 양상문 코치가 선발 문동주를 격려하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.21/
21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 양상문 코치가 선발 문동주를 격려하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.21/

최형우 뜬공을 유도한 직후 문제가 발생했다.

뜬공을 유도하는 순간 몸에 이상을 느낀 문동주는 왼팔을 들어 벤치에 사인을 보냈다. 트레이너와 투수코치가 상의를 하는 동안 불펜이 급히 몸을 풀었다. 어떻게든 더 던지려고 연습 투구까지 했지만, 더 이상 던지는 건 무리였다. 결국 문동주는 마운드를 내려갔다.

권민규가 급히 마운드를 이어받았다. 몸이 덜 풀린 권민규는 디아즈에게 중전 적시타를 허용, 1-1 동점이 됐다. 단 15구 만에 마운드를 내려간 문동주는 ⅔이닝 1안타 1실점으로 이날 경기를 마감했다.

한화 구단은 "문동주 선수는 투구 중 어깨 불편감으로 교체됐다. 일단 상태 지켜본 뒤 검진 진행 예정"이라고 밝혔다. 경기 중 강판은 투수에게 위태로운 신호다. 전날 에르난데스도 팔꿈치 염증 진단 속에 이날 말소됐다. 외국인 에이스에 이어 청년 에이스까지 빠지는 엎친데 덮친 상황. 한화 이글스가 최대위기 속으로 빠져들고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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