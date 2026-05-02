문세윤, 하이닉스 10만원대에 팔았다 "황제성이 당장 빼라고, 지금 100만원됐다"(조롱잔치)

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 문세윤이 주식 투자 실패 경험담을 털어놓으며 웃음을 안겼다.

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2일 유튜브 채널 '이용진 유튜브'에는 "제45회 문세윤 조롱잔치"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 게스트로 출연한 문세윤은 특유의 입담으로 유쾌한 분위기를 이끌었다.

영상에서 이용진은 문세윤을 향해 "살면서 누굴 혼내는 걸 본 적 없다"고 말했고, 미키광수 또한 "나는 살면서 문세윤 욕한 사람을 한 번도 본 적 없다"고 거들며 그의 온화한 성격을 언급했다. 이에 이용진은 "광수 형 욕하는 사람도 딱히 없다. 왜냐하면 미생물 같은 존재"라고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

문세윤 역시 "광수 욕하는 사람 없다. 욕하면 안 된다"고 받아쳤고, 이에 미키광수는 "저한테 욕하시지 않았냐"며 과거 일화를 꺼냈다. 군사 전문가로 활동 중인 그는 당시 문세윤이 러시아와 우크라이나 전쟁 가능성을 물었고, 자신은 "무조건 안 난다"고 확신했다고 회상했다. 그러나 실제로 전쟁이 발발하면서 주가가 폭락했고, 이에 문세윤이 다음 날 "이 새X야. 내 돈 내놔"라고 말했다고 전해 웃음을 자아냈다.

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문세윤은 이어 또 다른 주식 투자 실패 경험도 털어놨다. 그는 과거 절친 황제성으로부터 하이닉스 주식을 매도하라는 조언을 들었다고 밝혔다. 문세윤은 "그때 하이닉스가 10만 원이었나 그랬다. 근데 황제성이 '나 주식 방송하는 사람이야. 나 믿고 다 빼'라고 해서 뺐다"며 "그래서 빼니까 날아가더라. 지금 100만 원 돼 있더라"고 씁쓸한 심정을 드러내 웃음을 더했다.