윤복희 "과거 아이 4번 지웠다…계약서 속 '임신 금지' 조항 때문"

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[스포츠조선 이지현 기자] 원로 가수 윤복희가 과거 활동을 위해 아이를 포기해야 했던 사연과 함께, 총 4차례의 낙태 경험을 고백해 안타까움을 자아냈다.

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지난 2일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 윤복희가 출연해 자신의 결혼 생활과 과거를 솔직하게 털어놨다.

이날 김주하가 "결혼 생활 동안 아이가 없었느냐"고 묻자, 윤복희는 "아이가 없던 게 아니라 아이가 있었다"고 답해 모두를 놀라게 했다.

그는 "당시 에이전시와 계약을 맺을 때 '아이를 낳으면 안 된다'는 조건이 있었다"며 "다른 사람들은 바뀔 수 있어도 저는 바뀌면 안 되는 입장이었기 때문에 결혼을 해도 아이를 가질 수 없었다"고 설명했다. 이어 "외국에는 그런 계약이 많았다"고 덧붙이며 당시 상황을 담담하게 전했다.

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윤복희는 결국 임신과 출산을 포기할 수밖에 없었던 과거를 떠올리며 "아이를 지웠다. 그때는 저나 남편이나 피임에 대해 잘 몰랐다"며 "임신이 계속되다 보니 네 번 정도 수술을 하게 됐다"고 고백했다.

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또한 그는 "크리스천이 된 이후 가장 많이 회개한 부분이 바로 그것"이라며 "그게 살인이나 마찬가지라고 생각해 평생 마음에 짐으로 남아 있다"고 털어놔 깊은 여운을 남겼다.

한편 1952년 6세의 나이로 뮤지컬 '성탄절 선물'을 통해 데뷔한 윤복희는 1960년대 필리핀, 홍콩, 싱가포르, 영국, 미국 등 해외 무대에서 활약하며 독보적인 가창력으로 주목받았다. 특히 1967년 국내에 처음으로 미니스커트를 선보이며 대중문화와 패션에 큰 영향을 끼친 인물로 평가받고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com