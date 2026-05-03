“갱년기 핑계였나” 제니 엄마 김금순, 50대에 16kg 감량 ‘충격 변화’

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김금순이 50대에 접어든 나이에 16kg 감량에 성공하며 확 달라진 근황으로 주목받고 있다.

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최근 공개된 다이어트 콘텐츠 영상에서 김금순은 한층 슬림해진 모습으로 등장해 시선을 끌었다. 과거와 비교해 눈에 띄게 달라진 체형은 물론 밝아진 안색과 또렷해진 분위기까지 더해지며 '완전히 다른 사람'이라는 반응까지 이어지고 있다.

김금순은 약 4개월 만에 71kg에서 55kg까지 체중을 줄였다. 허리 사이즈 역시 34인치에서 27인치로 크게 감소하며 극적인 변화를 이뤄냈다. 그는 "50대 이후 이렇게 빠진 건 처음이라 스스로도 놀랍다"며 "갱년기라서 어쩔 수 없다고 생각했는데, 오히려 몸 상태와 피부까지 좋아졌다"고 털어놨다.

특히 이번 감량은 극단적인 방법이 아닌 생활 습관 개선으로 이뤄졌다는 점이 눈길을 끈다. 김금순은 일정한 시간에 식사를 하고 몸의 리듬을 되찾는 데 집중했고 "참는 다이어트가 아니라 생활을 바꾸는 과정이었다"고 강조했다.

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체중 감량 이후 변화는 연기 활동에도 이어졌다. 그는 "몸이 달라지니 표현할 수 있는 캐릭터 폭도 넓어졌다"며 배우로서 새로운 가능성을 언급했다. 실제로 최근 작품에서도 꾸준히 활약하며 존재감을 이어가고 있다.

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김금순은 이번 다이어트를 계기로 "인생의 활력을 다시 찾은 느낌"이라며 유지에 대한 의지를 드러냈다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com