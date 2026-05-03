“은퇴 방송인가” 재전성기 스스로 걷어찬 양상국, ‘핑계고’ 한방에 분위기 급반전

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[스포츠조선 조민정 기자] 제2의 전성기를 맞은 개그맨 양상국이 '핑계고' 출연 이후 뜻밖의 역풍을 맞았다. 유재석과의 호칭 논란부터 거침없는 발언까지 웃음 포인트로 소비되기엔 선을 넘었다는 반응이 쏟아지고 있다.

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지난 2일 공개된 유튜브 채널 '뜬뜬' 콘텐츠 '홍보대사는 핑계고'에는 유재석, 한상진, 남창희, 양상국이 출연해 토크를 나눴다. 문제는 대화가 깊어질수록 드러난 양상국의 태도였다.

남창희가 아내를 위해 매일 아침 식사를 챙기고 배웅까지 한다는 이야기를 꺼내자 양상국은 이를 두고 "위험하다"라고 단정했다. 이어 "평생 해줄 거 아니면 안 해준다"는 극단적인 연애관을 고수하며 끝까지 입장을 굽히지 않았다.

유재석이 "사랑하면 더 함께하고 싶지 않냐"며 설득에 나섰지만 양상국은 "그건 유재석 씨 스타일"이라며 선을 그었다. 심지어 "한 번만 더 이야기하면 혼냅니다"라는 발언까지 이어지면서 분위기가 묘하게 얼어붙었다.

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이를 지켜보던 한상진은 "고정은 쉽지 않겠다", "오늘 은퇴 방송이냐"라고 농담을 던졌지만 오히려 이 말이 현실 반응처럼 받아들여지며 온라인에서 빠르게 확산됐다.

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영상 공개 이후 온라인에서는 다양한 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 "선을 넘은 발언처럼 느껴졌다", "토크 분위기와 맞지 않아 불편했다", "왜 저러나 싶었다" 등의 반응을 보였다. 반면 "방송에서 'OO씨' 호칭은 자연스러운 표현이다", "상황극처럼 웃자고 한 말 같다", "연애관이 강한 것일 뿐 문제는 아니다" 등 과도한 해석이라는 의견도 나왔다.

특히 '유재석 씨'라는 호칭과 "혼냅니다" 발언은 반복적으로 언급되며 무례 논란의 핵심으로 떠올랐다. 일각에서는 "캐릭터일 뿐"이라는 반응도 있었지만 다수는 "토크 예능에서 상황극으로 보기엔 과했다"는 반응이 우세했다.

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최근 '놀면 뭐하니?' 등을 통해 다시 주목받으며 상승세를 타던 양상국. 그러나 이번 '핑계고' 출연으로 이미지 타격을 입었다는 평가가 나오는 가운데 그가 다시금 찾아온 인기 가도를 이어갈 수 있을 지 귀추가 주목되고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com