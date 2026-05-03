롯데 싹쓸이 렛츠고! → 전준우 선발 제외 [인천 현장]

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 롯데가 연장 승부 끝 10대7로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 롯데 선수들의 모습. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.01/

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[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 시즌 첫 3연전 싹쓸이에 도전한다.

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롯데는 3일 인천 SSG랜더스필드에서 SSG 랜더스와 주말 3연전 마지막 경기를 펼친다.

롯데는 1일과 2일 경기에서 승리, 위닝시리즈를 확보했다. 4연승도 노린다.

롯데는 장두성(8)-윤동희(9)-레이예스(7)-노진혁(3)-유강남(2)-박승욱(5)-한동희(DH)-전민재(6)-한태양(4)으로 선발 라인업을 구성했다.

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선발투수는 김진욱.