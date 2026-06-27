장기하, ♥윤가이 母와 '단 5살' 차…18살 나이 차보다 더 놀랐다

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 장기하와 배우 윤가이의 열애가 공식 인정된 가운데, 두 사람의 18살 나이 차에 이어 장기하와 윤가이 어머니의 나이 차까지 재조명되며 화제를 모으고 있다.

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장기하 소속사 두루두루 아티스트 컴퍼니와 윤가이 소속사 위엔터테인먼트는 27일 두 사람의 열애설과 관련해 "교제 중인 것이 맞다"며 열애 사실을 인정했다.

앞서 이날 한 매체는 두 사람이 2년 이상 교제 중이라고 보도했다.

장기하와 윤가이는 지난 2023년 쿠팡플레이 'SNL 코리아'에서 각각 호스트와 크루로 만나 인연을 맺었고, 이후 음악과 영화 등 공통 관심사를 계기로 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

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1982년생인 장기하와 2000년생인 윤가이는 18살 차 커플이다. 적지 않은 나이 차에도 서로에 대한 공감대를 바탕으로 사랑을 이어온 사실이 알려지며 많은 관심을 받았다.

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이와 함께 지난해 방송된 MBC '나 혼자 산다' 속 윤가이 가족의 모습도 다시 주목받고 있다.

당시 윤가이는 화가로 활동 중인 어머니와 함께 출연해 일상을 공개했다.

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방송에서는 윤가이 어머니가 1977년생으로 방송인 전현무와 동갑이라는 사실이 밝혀져 화제를 모았다.

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윤가이 어머니는 24세에 윤가이를 낳아 두 사람의 나이 차는 23살로, 자매 같은 동안 외모로도 시선을 사로잡았다.

이 때문에 장기하의 나이와 비교한 사실도 새삼 관심을 받고 있다.

1982년생인 장기하는 1977년생인 윤가이 어머니와 불과 5살 차이밖에 나지 않는다.

연인인 윤가이와는 18살 차이지만, 어머니와는 단 5살 차라는 점이 알려지면서 온라인에서는 놀랍다는 반응이 이어지고 있다.

누리꾼들은 "장기하와 장모가 될 사람의 나이 차가 5살이라니 신기하다", "18살 차보다 이게 더 놀랍다", "윤가이 어머니가 정말 동안이다", "나 혼자 산다 보면서도 믿기 어려웠다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.

narusi@sportschosun.com