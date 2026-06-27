대한민국 천운! 손흥민 마지막 월드컵 32강 희망 살아나, 스페인이 홍명보호 돕는다...우루과이에 1-0 리드(전반 종료)

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민 등 선수들이 침울한 표정으로 경기장을 걷고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국을 구할 경우의 수가 실현될 수도 있다.;

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스페인은 27일 오전 9시(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 과달라하라 스타디움에서 우루과이와 2026년 북중미월드컵 조별리그 H조 3차전을 치르고 있는 중이다. 전반전이 종료된 현재 스페인이 우루과이를 상대로 1-0으로 앞서고 있다.

앞서 진행된 I조 결과에 따라서 한국은 조 3위 랭킹에서도 7위까지 떨어졌다. 앞으로 한국보다 좋은 성적을 기록하는 조 3위가 두 나라 이상 나오면 한국은 대회 탈락이 확정된다. 각 조의 경기를 손에 땀을 쥐고 볼 수밖에 없는 한국이다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 생각에 잠긴 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

H조에선 벼랑 끝에 몰린 한국을 도울 수 있는 경우의 수가 있다. 카보베르데와 사우디아라비아의 대결 결과와 상관없이 스페인과 우루과이의 대진에서 우루과이가 승점을 확보하는 순간, H조 3위는 어느 나라든 한국보다 앞선다. 그렇게 될 경우 한국이 현재 7등인 조 3위 랭킹에서 32강 티켓을 받을 수 있는 마지막 순위인 8위로 떨어진다는 이야기다.

앞으로 조 3위 랭킹 8위로 떨어진 상황에서 남은 G, L, K, J조의 경기가 진행되는 동안 한국보다 더 좋은 성적의 3위가 없어야 한다. 해당 조에서 이미 승점 3점을 확보한 나라들이 많기 때문에 현실적인 가능성이 매우 낮다. 따라서 스페인이 우루과이를 반드시 잡아줘야 한다.

AFP연합뉴스

스페인은 경기 초반 야말을 적극적으로 이용했다. 하지만 결정적인 장면을 만들지는 못했다. 우루과이의 역습도 날카롭지 않았다. 스페인이 점유율 자체는 압도적으로 유지했다. 우루과이는 하프라인을 넘어오는 것도 힘들어했다.

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전반전 하이드레이션 브레이크 후 우루과이가 살아났다. 고지대 영향 탓인지 양팀 골키퍼들의 낙하 지점 포착이 다소 흔들렸다. 전반 36분 로드리고 벤탄쿠르가 시도한 중거리 슈팅은 골대를 살짝 넘어갔다.

로이터연합뉴스

전반 41분 스페인이 선제골을 터트렸다. 마르코스 요렌테의 크로스 받은 알렉스 바예나의 터닝 슈팅을 페르난도 무슬레라가 제대로 쳐내지 못하면서 실점했다. 전반전은 스페인이 웃었다.

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같은 시간에 펼쳐지고 있는 카보베르데와 사우디아라비아의 경기는 전반전 무득점이었다. 현재 상황대로 남은 시간이 마무리되면 H조 3위는 우루과이가 된다. 우루과이는 승점 2점에 불과해 한국보다 낮은 3위가 된다. 한국의 32강 진출 가능성이 높아질 수 있다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com