'대참사' 대한민국, 이런 역대급 꿀대진 남 줘야 하나 '32강 이집트→16강 미국'...남은 확률 겨우 36%

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 경기를 지켜보고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김대식 기자]희망고문도 이런 희망고문이 없다.

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2026년 북중미월드컵 I조 조별리그까지 마무리된 가운데, 27일(이하 한국시간) 현재 대한민국의 희망은 갈수록 작아지는 중이다. 12개의 조 3위 중 8등까지만 주어지는 32강 티켓, 한국은 현재 7등이다. 앞으로 순위가 두 단계 하락하면 대회 탈락이 확정된다. 남은 경기가 아직 많아 32강 극적 진출은 어려울 것이라는 전망이다.

이런 상황에서 아쉬운 건 눈 앞에 있는 대진이 너무 괜찮다는 점이다. 영국 디 애슬래틱은 32강 대진이 어떻게 결정될 것인지를 실시간으로 분석해 전달하고 있다.

32강에 올라가기만 한다면 A조 3위인 한국은 G조 1위 혹은 E조 1위와 대결한다. 디 애슬래틱에서 실시간 대진표를 본다면 한국의 32강 상대는 G조 1위인 이집트가 유력한 상황이다. 현재 승점 4점으로 조 1위를 달리고 있는 이집트는 곧 이란과 조별리그 최종전을 치른다.

사진캡쳐=디 애슬래틱

사실 어느 나라가 G조 1위가 되든, 월드컵 토너먼트를 고려하면 매우 '꿀대진'이다. 이집트는 지난 뉴질랜드전에서 월드컵 역사상 첫 승을 달성했을 정도로 월드컵에서 항상 약한 모습을 보여왔다.

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이집트를 제압하면 조 1위 가능성이 있는 이란은 한국과 전력이 비등비등하다. 아시아 예선에서도 자주 만났기 때문에 전력 분석도 어렵지 않다. 가뜩이나 이란은 정치, 외교 등 외부적인 문제로 인해서 대회에 완벽하게 집중하기 어려운 상황이다.

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현재 3위인 벨기에는 원래 G조 1위로 제일 유력하게 평가받은 나라였다. 그러나 이번 대회에서 황금 세대의 몰락이 어떻게 됐는지를 제대로 보여주고 있다. 이란과 이집트를 상대로 졸전을 펼쳤다. 케빈 더 브라위너, 로멜로 루카쿠, 제레미 도쿠 같은 선수들이 있는데 2경기 1골에 불과하다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 최상위권이지만 그렇게 두려워할 상대가 아니다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독과 아로소 코치가 경기 시작을 기다리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

일정상으로도 G조 1위를 만나면 유리하다. 다음달 2일에 32강전이 진행되는데 한국은 벌써 이틀을 쉰 상태라 G조 1위를 상대로 체력적으로 우위를 점할 수도 있다.

16강 대진도 괜찮다. G조 1위를 제압하고 16강에 오른다면 미국 혹은 보스니아 헤르체고비나다. 다른 나라들이 스페인, 포르투갈, 독일, 브라질 등을 상대할 때 미국이나 보스니아 헤르체고비나면 충분히 해볼만한 상대다.

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하지만 한국이 32강 진출에 실패하면 이런 꿀대진도 아무런 의미가 없다. 축구 통계 매체 옵타에 따르면 한국의 32강 진출 확률은 약 36%에 불과하다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com