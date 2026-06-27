[월드컵 전반 리뷰]'한국 아슬아슬 여전히 6위, 골득실차 한골 리드' 세네갈 턱밑 추격, 이라크에 1-0 리드..'후반전 추가골, 한국 7위로 떨어진다'

세네갈 선제골 캡처=FIFA 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]와일드카드 3위로 32강 진출을 노리는 세네갈이 북중미월드컵 조별리그 최종전 전반을 한골차로 앞섰다.

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세네갈이 27일(한국시각) 캐나다 토론토 스타디움에서 벌어진 이라크와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 I조 최종전 전반전을 1-0으로 앞선채 마쳤다.

세네갈이 이 경기서 2골차 이상 승리할 경우, 한국(현재 3위 팀 중간순위 6위)과의 3위 와일드카드 싸움에서 우위를 점하게 된다. 이 경우 승점, 골득실차에서 같아지고 다득점에서 세네갈이 앞서게 된다. 1골차로 승리할 경우에는 세네갈이 한국에 밀린다. 이 경우는 한국이 골득실차에서 한골 앞선다. 이번 대회에선 조별리그 3위 12팀 중 상위 8팀이 32강에 올라간다. A조 3위 한국(2득 3실)은 승점 3점, 골득실차 -1이다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Senegal v Iraq - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 26, 2026 Senegal's Sadio Mane with teammates during training REUTERS/Benoit Tessier

세네갈은 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 최전방에 사르, 2선에 마네-카마라-음바예, 수비형 미드필더로 디아라-게예, 포백에 야콥스-니아카테-세크-디아타, 골키퍼 디아우를 배치했다.

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이라크는 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 알 하마디, 2선에 바예시-자심-카셈, 더블 볼란치로 알 암마리-이크발, 포백에 도스키-하셈-술라카-푸트로스, 골키퍼 바실을 세웠다.

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32강 진출을 위해 다득점이 필요한 세네갈은 경기 시작부터 적극적인 공격적으로 나섰다. 세네갈은 전반 4분 선제골(1-0)을 뽑았다. 코너킥 상황에서 나왔다. 세크가 헤더한 공이 디아라의 발을 맞고 이라크의 골대 안으로 굴러들어갔다. 디아라의 득점으로 공식 기록됐다.

0-1로 끌려간 이라크는 전반 13분 수비수 술라카가 레드카드 퇴장을 당하며 수적으로 불리한 상황에 처했다. 술라카가 상대 마네의 유니폼을 잡아당겼고, 주심은 VAR(비디오판독)이후 퇴장 조치했다. 이라크는 전반 16분, 카셈을 빼고 유니스를 조커로 투입했다. 수적으로 한명 부족해 불가피한 선수 교체였다.

Senegal supporters cheer for their team ahead of the World Cup Group I soccer match between Senegal and Iraq in Toronto, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough)

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경기 주도권을 잡은 세네갈이 공격적으로 나섰다. 추가골을 노렸다. 반면 이라크는 수적으로 불리했지만 전체 라인을 뒤로 내리지 않고 적극적으로 대응했다.

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세네갈이 전반전을 1-0으로 앞선 채 마쳤다. 이른 선제골 이후 추가골이 나오지 않았다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com