'66세 돌싱' 이미숙, 40세 미혼子에 결혼 강요 NO…"필요성 못 느껴"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이미숙이 결혼은 부모가 아닌 본인의 선택이라며 결혼관을 전했다.

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26일 '이미숙_숙쓰러운 미숙씨' 유튜브 채널에는 '미숙씨 웃음버튼 ON 권혁수X김규원 만나 배꼽 실종 (SNL 비하인드 썰)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이미숙은 'SNL 코리아' 출연으로 인연을 맺은 권혁수, 김규원을 만나 이야기를 나눴다.

권혁수는 "규원이는 빨리 결혼하고 싶어하고 저는 젊어서 놀자는 주의라 고민이 다르다"라며 결혼 시기에 대해 고민했다. 그러자 이미숙은 "결혼 시기가 정해져 있는 시대가 아니다. 우리 아들도 아직 장가를 안 갔다"라며 올해 40세가 된 아들 이야기를 꺼냈다.

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이미숙은 "난 (아들에게) 결혼을 하라 마라는 얘기도 안 한다. 결혼을 어떻게 생각하냐고 물어본다면, 굳이 필요성을 못 느끼는 거다. 자기의 선택이 아닌 부모가 원해서 (결혼을) 선택한 시절이 있었다. 하지만 지금은 자기 의견이 더 중요한 것"이라고 소신을 밝혔다. 이어 "나이가 있으니 (결혼을) 하라는 말도 촌스럽다고 생각한다"라고 말했다.

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한편 이미숙은 지난 1987년 성형외과 전문의와 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀지만 2007년 이혼했다.

joyjoy90@sportschosun.com