'마지막 8위로 턱걸이할 듯' 日도 홍명보호 '와일드카드' 진출 여부에 급관심, 3위 팀간 순위에서 4위→6위 급추락..일본 팬들 '엄청 위험해졌다'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 손흥민에 이야기를 하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]국내 축구 팬들 이상으로 일본도 홍명보호의 북중미월드컵 조별리그 통과에 관심을 갖고 있다. 한국 축구대표팀은 이번 월드컵 조별리그 A조 3위로 32강 자력 진출에 실패한 가운데 다른 조의 경기 결과에 따라 와일드카드로 올라갈 가능성이 있다. 초조하게 다른 조 조별리그 경기가 모두 끝나기만을 기다리고 있다. 26일 현재 3위 팀들 중간 순위에서 6위를 달리고 있다. 최종적으로 상위 8위 안에 있어야 조별리그를 통과하게 된다.

Advertisement

이 가혹한 상황에 일본 팬들은 다양한 반응을 보였다. 그들은 축구 관련 SNS 등에서 "엄청 위험해졌다" "3위로 탈락하려나" "황색신호에서 적신호로 바뀌었네" "승점 3점에 골득실차 -1이라니 정말 절묘한 라인에 걸쳤네" "상당히 애매한 위치" "일본에 불만을 가지는 건 이상하지" "이제 승점 3점으로는 안심할 수 없지 않나" "마지막 8번째 턱걸이로 살아남을 것 같다" 등의 반응을 올렸다고 일본 매체 '사커다이제스트웹'이 전했다.

26일 현재 북중미월드컵 3위팀들의 중간 순위. 한국이 6위다. 캡처=BBC 홈페이지

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이번 대회부터 출전국이 32개 팀에서 48개 팀으로 늘었다. 토너먼트의 시작이 기존 16개 팀에서 이번에는 32개 팀으로 증가했다. 각 조 3위 총 12개 팀 중 상위 8개 팀도 다음 라운드에 올라갈 수 있다. 한국은 25일 조별리그 최종전서 남아프리카공화국에 0대1로 패하며 A조 3위로 마감했다. 3위 팀들간의 경쟁에서 처음엔 4위였지만 하루가 지나자 6위로 추락했다. 보스니아 헤르체고비나, 스웨덴, 에콰도르가 32행 티켓을 거머쥐었고, 파라과이도 호주와 비기며 승점 4점을 획득했다. 승점 4점은 와일드카드 안정권이라고 볼 수 있다. 아직 3위 팀 중에서 최종전을 치르지 않은 조가 6개나 남아 있다.

아직 벨기에, 크로아티아, 세네갈 같은 유력 팀들이 최종전을 치르지 않았다. 당장 세네갈(2패)이 27일 오전 4시에 벌어질 이라크(2패)와의 F조 최종전에서 2골차 이상으로 승리할 경우 한국의 순위는 더 내려가게 된다. 세네갈이 2골차로 승리할 경우 한국과 승점, 골득실차가 같아지지만 다득점에서 앞서게 된다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 손흥민 등 선수들이 그라운드를 돌고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

Advertisement

일본은 26일 스웨덴과의 최종전에서 1대1로 비기며 F조 2위로 32강 진출을 확정했다. 일본의 32강 상대는 '영원한 우승 후보' 브라질이다.

Advertisement

26일까지 조별리그를 통과한 팀은 멕시코, 남아공, 스위스, 캐나다, 보스니아 헤르체고비나, 브라질, 모로코, 미국, 호주, 독일, 코트디부아르, 에콰도르, 네덜란드, 일본, 스웨덴, 프랑스, 노르웨이, 아르헨티나, 콜롬비아다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com