'가을 출산' 박신혜, 배용준♥박수진과 동반 여행 후 '음악 태교'..."귀가 트인다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 배우 박신혜가 둘째를 임신 중인 근황을 전했다.

Advertisement

26일 박신혜는 자신의 SNS를 통해 "캬... 오랜만에 귀가 트이네"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 밴드 넬(NELL)의 신곡 'Don't Let Me Go'를 감상하고 있는 모습이 담겼다. 평소 음악을 좋아하는 것으로 알려진 박신혜는 오랜만에 좋아하는 가수의 신곡을 들으며 여유로운 시간을 보내는 일상을 전했다.

올가을 둘째 출산을 앞두고 있는 박신혜는 음악을 들으며 태교에 집중하는 근황으로 눈길을 끌었다.

Advertisement

박신혜는 임신 중에도 SNS와 유튜브 등을 통해 팬들과 꾸준히 소통하며 일상을 공유하고 있다. 최근에는 다양한 근황을 공개하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

Advertisement

특히 박신혜는 남편 최태준과 함께 배우 배용준·박수진 부부와 싱가포르 가족여행을 떠난 사실이 알려지며 화제를 모으기도 했다.

한편 박신혜는 지난 2022년 배우 최태준과 결혼했으며, 같은 해 5월 첫아들을 품에 안았다. 이후 4년 만인 지난 4월 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

Advertisement

당시 박신혜의 소속사는 "박신혜가 올가을 출산할 예정"이라며 "따뜻한 축복과 응원을 부탁드린다"고 밝혔다.

Advertisement

shyun@sportschosun.com