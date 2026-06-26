한혜진, 500평 초호화 별장 수영장 파놓고 후회..."멍청해서 이렇게 만들었다"

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[스포츠조선 김수현기자] 모델 한혜진이 강원도 홍천에 위치한 500평 규모의 별장에서 직접 수영장 청소에 나서며 고군분투했다.

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25일 한혜진의 유튜브 채널에는 어머니와 함께 홍천 별장의 수영장을 청소하는 모습이 공개됐다.

한혜진은 지난 2021년 강원도 홍천에 약 500평 규모의 별장을 지었다. 해당 별장은 넓은 수영장을 비롯해 초고가 수입산 조명, 럭셔리한 침실과 주방 등으로 공개 당시 큰 화제를 모았다.

그런만큼 한혜진은 매년 빠질 수 없는 수영장 청소에 나섰다. 평소에는 관리 담당자가 있지만, 지난해 직접 청소를 해본 어머니가 "이번에도 같이 하자"고 제안하면서 모녀가 함께 작업에 나섰다.

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하지만 시작부터 난관이었다. 수영장에는 개구리와 올챙이가 자리 잡고 있었고, 이를 본 어머니는 당황한 모습을 감추지 못했다.

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이어 어머니는 호스를 입으로 빨아 물을 빼내려 했고, 이를 본 한혜진은 "안 된다. 그만해라"라며 다급하게 말렸다. 그러나 어머니는 "내가 결국 해내고 말겠다"며 포기하지 않았고, 한혜진은 "엄마 그러다 진짜 쓰러진다. 하지 마라"라며 걱정해 웃음을 자아냈다.

두 번째 수영장은 더욱 쉽지 않았다. 물을 직접 퍼내야 하는 상황에 한혜진은 "이걸 언제 다 퍼내냐. 수영장을 왜 이렇게 크게 만들었냐"며 후회 섞인 한숨을 내쉬었다.

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이어 "오늘 진짜 기미, 주근깨는 끝장나게 올라오겠다. 심지어 타일도 흰색이라 반사판이다. 햇빛과의 전쟁이다"라며 뙤약볕 아래 장시간 작업을 이어가야 하는 고충도 털어놨다.

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한혜진은 얼굴이 빨개질 정도로 고생한 어머니와 땀 흘리는 제작진을 먼저 챙긴 뒤, 홀로 1시간 넘게 묵묵히 물을 퍼내며 청소를 이어갔다.

끊임없는 노력 끝에 마침내 수영장 바닥이 모습을 드러냈다. 이를 본 어머니는 "수영장을 경사지게 만들었으면 물이 바로 빠졌을 텐데 왜 안 했냐"고 물었고, 한혜진은 "멍청하니까"라고 쿨하게 답해 웃음을 안겼다.

모든 청소를 마친 한혜진은 "진짜 인간 승리다. 인간은 하면 다 할 수 있구나"라며 뿌듯한 소감을 전했다.

shyun@sportschosun.com