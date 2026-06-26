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'194만 유튜버' 랄랄, 2세대 합친 펜트하우스 내부 공개...풍자 "성공했구나"

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'194만 유튜버' 랄랄, 2세대 합친 펜트하우스 내부 공개...풍자 "성공했구나"

[스포츠조선 김수현기자] '194만 유튜버' 랄랄이 펜트하우스급 대저택 내부를 공개했다.

최근 공개된 유튜브 채널 '풍자 테레비' 영상에서는 풍자가 랄랄의 집을 직접 방문해 집 구경에 나서는 모습이 담겼다.

이날 랄랄의 집은 딸 서빈 양의 드레스룸이 따로 마련돼 있을 정도로 넓은 규모를 자랑했다.

랄랄은 "이 집은 꼭대기라 합쳐진 집이다"라며 2세대를 합친 구조의 대형 주택이라 설명했고, 풍자는 "펜트하우스구나"라고 감탄했다.

집 내부는 거실을 중심으로 가족 공간과 아이의 놀이 공간이 분리돼 있었고, 공간마다 각기 다른 용도로 구성돼 눈길을 끌었다.

'194만 유튜버' 랄랄, 2세대 합친 펜트하우스 내부 공개...풍자 "성공했구나"
'194만 유튜버' 랄랄, 2세대 합친 펜트하우스 내부 공개...풍자 "성공했구나"
'194만 유튜버' 랄랄, 2세대 합친 펜트하우스 내부 공개...풍자 "성공했구나"

특히 테라스는 방 한 개 크기만큼 넓게 조성돼 있어 개방감을 더했다.

랄랄과 남편의 안방 역시 탁 트인 시티뷰를 갖춘 공간으로 꾸며져 있었다. 안방 내부에는 드레스룸이 별도로 제작돼 있었으며, 프라이빗 테라스까지 연결돼 고급스러운 분위기를 자아냈다.

메인 테라스에는 거실에 놓아도 될 만큼 큰 소파가 배치돼 여유로운 휴식 공간을 완성했다.

이를 본 풍자는 "숏컷 가발 쓰고 얼굴에 버짐 막 칠하고 그러더니 성공했구나 유라야. 고생했다"며 감탄을 전했고, "집이 너무 좋다. 예쁘다"고 연신 칭찬을 이어갔다.

한편 랄랄은 2014년 11세 연상 비연예인과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

shyun@sportschosun.com

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