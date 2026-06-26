'1세대 인플루언서' 이주희, 갑작스러운 사망..유족 “깊은 슬픔 속에 있다”

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[스포츠조선 박아람 기자] '1세대 인플루언서'로 알려진 아브컬렉션 대표 이주희가 세상을 떠났다.

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지난 25일 이주희 대표의 공식 계정에는 "어제 갑작스럽게 이주희 님이 우리 곁을 떠났다"는 내용의 부고가 게재됐다.

유족은 "아직도 이 소식이 믿기지 않고 깊은 슬픔 속에 있다"며 "본래는 모든 절차를 마친 후 안내드리고자 했으나, 걱정과 안부를 전해주시는 분들이 너무 많아 조심스러운 마음으로 먼저 소식을 전하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "그동안 이주희 님에게 보내주신 따뜻한 관심과 사랑에 진심으로 감사드린다"며 "이주희 님이 편안히 쉴 수 있도록 함께 추모해 주시고 평안을 빌어주시면 감사하겠다"고 전했다.

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이와 함께 공개된 사진에는 이주희의 영정 사진이 담겼다. 사진 속 이주희는 미소를 짓고 있어 보는 이들의 안타까움을 더했다.

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한편 이주희는 SNS를 기반으로 활동하며 '1세대 인플루언서'로 이름을 알렸으며, 패션 브랜드 아브컬렉션 대표로도 활동해 왔다. 갑작스러운 비보가 전해지자 팬들과 지인들의 추모가 이어지고 있다.

tokkig@sportschosun.com