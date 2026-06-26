빅뱅 대성, 허영지와 열애설 입열었다 "소속사가 묻지도 않고 공식입장 내, 직접 해명하겠다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 빅뱅 대성이 카라 허영지와의 열애설에 대해 직접 입을 열었다.

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25일 유튜브 채널 '집대성'에는 "다 밝히겠습니다"라는 제목의 짧은 예고 영상이 공개됐다.

영상에서 대성은 최근 불거진 허영지와의 열애설을 언급하며 뜻밖의 비하인드를 털어놨다. 그는 "네이버를 들어갔는데 알앤디컴퍼니 공식 입장이 올라와 있더라"며 말문을 열었다.

이어 "보통 상식적으로 사실 확인을 하고 공식 입장을 내리려면 나한테 먼저 이야기해야 하는 거 아니냐"며 "소속사가 나한테 '아니다'라고 말한 적도 없었다"고 토로해 웃음을 자아냈다.

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황당했던 당시 상황을 유쾌하게 풀어낸 대성은 "지금 카메라 돌고 있냐"고 주변을 확인한 뒤 "이건 진짜다"라며 직접 입장을 밝힐 것을 예고해 궁금증을 높였다.

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앞서 최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 대성과 허영지가 마마무 콘서트장을 함께 찾은 모습이 담긴 사진과 영상이 확산되며 열애설이 제기됐다. 공개된 사진 속 두 사람은 객석에 나란히 앉아 공연을 관람했고, 응원봉을 든 채 가까이에서 대화를 나누는 모습이 포착돼 관심을 모았다.

특히 일부 팬들은 과거 태양이 방송에서 "대성과 허영지가 잘 어울린다"고 언급했던 장면까지 재조명하며 열애설에 무게를 실었다.

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다만 당시 현장에는 오마이걸 효정도 함께 있었던 것으로 알려졌다. 일부 장면만 온라인상에서 확산되면서 오해가 커졌다는 해석이 나온 것.

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이에 대성의 소속사 알앤디컴퍼니는 지난 22일 "두 사람은 '집대성'을 통해 친분을 쌓은 사이"라며 "함께 마마무 콘서트를 관람한 것은 맞지만, 친한 동료일 뿐 열애는 사실이 아니다"라고 공식 부인했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com