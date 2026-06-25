'재혼' 이혜영, 의붓딸 한마디에 큰 결심.."곁에 있어달라고 해 활동 중단"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 겸 화가 이혜영이 재혼 후 연예계 활동을 뒤로했던 이유를 밝혔다.

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25일 '혜영이는 못말려' 유튜브 채널에는 이혜영이 딸을 만난 영상이 공개됐다.

딸은 "현재 뉴욕에 살고 있는데 가족을 보기 위해 LA에 왔다. 26살이고 미슐랭 한식 식당에서 일하다가 목 디스크가 심해져서 쉬고 있다"라며 자신을 소개했다. 이혜영과 딸은 친구 같으면서도 다정한 대화를 나눠 눈길을 끌었다.

그런가 하면 이혜영은 제작진이 "유명 연예인인데 커리어를 뒤로하고 엄마로 살아가기로 한 계기가 있었나"라고 질문하자, 딸 때문이었다고 답했다. 그는 "어느 날 딸이 왜 요즘에 드라마를 안 찍냐며 TV에 나오길 바라더라. 내가 드라마를 찍으면 너랑 시간을 못 보낸다. TV에 안 나오더라도 네 옆에 있어주는 게 좋으냐고 물으니 자기랑 있어달라고 하더라. 그래서 너를 잘 키운 후 그때 다시 연예인을 하겠다고 했다"라고 떠올렸다. 이어 "내가 자기 때문에 내가 연예인 생활을 안 했다는 걸 안다"라고 덧붙였다.

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딸은 "엄마가 몇 년 동안 저를 위해 많은 걸 포기하셨다. 엄마는 항상 제 꿈을 밀어줬다"라며 이혜영에게 고마움을 전했다.

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한편 이혜영은 2004년 가수 이상민과 결혼했지만 이듬해 이혼했다. 2011년 금융 사업가와 재혼, 의붓딸을 두게 됐다. 2021년 폐암 진단을 받고 폐를 절제하는 대수술을 받은 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com