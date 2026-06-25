5연승→1회초 4실점→2회초 박해민 조기교체, 홍창기 중견수 투입 왜?

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. LG 박해민이 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]LG 트윈스 중견수 박해민이 1회를 마친 뒤 교체됐다.

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박해민은 25일 잠실야구장에서 열린 삼성 라이온즈전에 2번 중견수로 선발 출전했다.

1회초 삼성 공격이 거셌다. 경기 시작하자마자 김지찬 박승규 구자욱의 3타자 연속 안타로 선취점을 올렸다. 이어진 무사 1,3루. 최형우가 친 타구가 중견수 앞쪽으로 높게 떴다. 박해민이 먼 거리를 달려와 캐치한 뒤 달려오는 탄력으로 홈에 원바운드로 정확하게 송구했다. 여차하면 홈을 노리려던 3루주자가 홈을 포기한 채 다시 3루로 돌아갔다.

24일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. 4회말 선두타자 2루타를 날린 LG 박해민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.24/

0-4로 뒤진 1회말 박해민은 1사 후 첫 타석에서 삼성 선발 후라도를 상대했다.

볼카운트 1B1S애서 파울 3개를 잇달아 친 뒤 바깥쪽 149㎞ 투심패스트볼을 강타했다. 투구를 마친 후라도의 오른쪽 정강이를 맞고 굴절된 공이 1루수에게 배달이 되고 말았다. 안타성 타구였지만 1루 땅볼 아웃. 오스틴의 범타로 삼자범퇴.

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2회초 수비를 앞두고 박해민은 홍창기와 교체됐다.

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LG 구단은 "박해민 선수는 체력 관리차원에서 교체됐다. 부상 등의 이슈는 없다"고 설명했다.

박해민은 올시즌 LG가 소화한 73경기 전 경기 출전 중이다. 특히 날씨가 더워진 최근에는 쉴 틈이 없었다. 지난 4일 KT전 이후 24일 삼성전까지 18경기 풀타임 출전을 이어왔다.

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5연승 후 초반 점수 차가 커진데다 상대 삼성 선발 후라도임을 감안한 벤치의 체력관리 차원의 교체로 풀이된다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com