"충격!" 이럴 수가! 대한민국 아무도 돕지 않았다…홍명보호 '최악의 시나리오' 3위 와일드 카드 6위까지 추락

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 손흥민 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 황인범이 주저앉아 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 축구 '최악의 시나리오'다. 3위 와일드 카드 순위도 점점 내려가고 있다.

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한국은 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조에서 1승1무1패(승점 3)를 기록했다. 남아공과의 마지막 경기에서 0대1로 고개를 숙였다. 남아공은 '한 수 아래'로 여겨졌던 만큼 충격은 상상 이상이었다. 더욱이 한국은 이날 패배로 A조 3위를 기록하며 '자력' 토너먼트 진출에 실패했다. 이제는 3위 와일드 카드에 기대를 걸어야 하는 상황이다.

문제는 다른 팀의 상황이 한국에 유리한 방향으로 흐르지 않는다는 것이다. 26일 가장 먼저 경기가 열린 E조 상황부터 꼬였다. 에콰도르가 'E조 1위' 독일을 상대로 짜릿한 2대1 역전승을 거뒀기 때문이다. 이로써 에콰도르는 1승1무1패(승점 4·골득실 0)를 기록하며 E조 2위를 기록했다. 한국은 각 조 3위 중 상위 8개 팀에 주어지는 32강 진출권 경쟁에서 5위로 밀려났다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이한범이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

두 번째로 진행된 F조에선 일본이 한국을 돕지 않았다. 일본은 스웨덴과 1대1로 비겼다. 스웨덴(1승1무1패·승점 4)이 조 3위에 올랐다. 스웨덴은 조 3위 팀들 가운데 가장 높은 순위에 올라 일찌감치 토너먼트에 진출했다. 한국은 조 3위 순위 경쟁에서 5위 자리를 유지했다. 이날 일본이 스웨덴을 2골 차 이상으로 꺾어준다면, 한국은 조별리그 3위로 32강에 진출할 가능성이 커지는 상황이었다. 그러나 바람은 이뤄지지 않았다.

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여기서 끝이 아니었다. D조에선 호주와 파라과이가 비겨 승점을 나눠 갖는 바람에 한국은 32강 진출을 다투는 조 3위끼리의 경쟁에서 다시 한 계단 내려앉았다. 호주와 파라과이는 모두 1승1무1패(승점 4)를 기록하며 미국에 이어 조 2, 3위 자리를 나눠 가졌다. 호주(2득점 2실점)와 파라과이(2득점 4실점)는 골 득실 차로 순위가 갈렸다. 이로써 한국은 3위 팀 경쟁에서 6위로 밀려났다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com