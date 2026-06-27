백지영♥정석원, 비밀연애 쉽지 않았네…"침수 피해 때 호텔도 몰래"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 백지영과 배우 정석원이 공개 연애 전 비밀연애를 이어가던 시절, 예상치 못한 침수 피해를 겪었던 사연을 털어놨다.

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27일 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young'에는 '데뷔 6년 만에 럭셔리 주상복합 매수한 백지영이 구축 아파트로 넘어온 이유는?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 백지영과 정석원은 제작진의 새집을 방문해 집 구경을 하던 중 과거 신혼집과 부동산에 얽힌 다양한 에피소드를 전했다.

백지영은 "데뷔하고 6년 뒤인 만 30세에 처음 집을 샀다"며 "처음 독립하면서 강남의 럭셔리 주상복합 오피스텔에 입주했다"고 밝혔다.

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정석원 역시 "처음 백지영 집에 갔을 때 정말 놀랐다. 바닥부터 주차장까지 드라마에 나오는 것처럼 고급스러운 분위기였다"고 당시를 떠올렸다.

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하지만 두 사람은 결혼 후 해당 주상복합을 떠나 청담동 아파트로 이사하게 됐다.

백지영은 "강남에 큰 홍수가 났는데 그 건물은 유럽식 구조라 발전기가 지하에 있었다. 물이 들어오면서 발전기가 모두 멈춰 단전과 단수가 됐고, 그때부터 집값이 떨어지기 시작했다"고 설명했다.

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정석원은 "주차장에 있던 차량들도 대부분 침수됐다. 고가의 외제차들이 많았는데 피해가 컸다"고 덧붙였다.

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당시 상황은 두 사람에게 또 다른 고민거리도 안겼다. 아직 공개 연애 전이었던 만큼 함께 다니는 것 자체가 조심스러웠기 때문이다.

정석원은 "우리가 그때는 공개 연애를 하기 전이었다"며 "침수 피해 때문에 짐을 옮겨야 했는데 주변 시선을 의식하면서 옮겼다"고 말했다.

이어 "호텔에서 지내게 됐는데 호텔에 갈 때도 얼굴을 가리고 다녔다. 통유리도 갑자기 깨지는 등 여러 일이 한꺼번에 겹쳤다"고 당시를 회상했다.

이를 들은 제작진이 "럭셔리 오피스텔의 민낯"이라고 표현하자, 백지영은 "비애였다"고 공감하며 웃음을 자아냈다.

한편 백지영과 정석원은 2011년 열애를 공식 인정했으며, 2013년 결혼해 슬하에 딸 하임 양을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com