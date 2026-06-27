정시아, '시父' 백윤식 유튜브 데뷔시키나 "출연 아껴두는 중"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 정시아가 유튜브 성공에 대해 고민했다.

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26일 정시아의 유튜브 채널에서는 '워킹맘 정시아의 삶? 24시간 슬쩍 구경하기(+프로그램 촬영, +가족과 게임대결)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

아침 녹화를 위해 새벽부터 집을 나선 정시아는 "촬영할 때 밥을 잘 안 먹는다. 밥을 먹으면 처지는 느낌이라 촬영 때는 밥을 먹지 않고 아침에 집에서 커피 한잔을 마시고 나온다"고 밝혔다.

정시아는 "촬영 내내 따뜻한 카모마일티를 마시고 아침은 삶은 달걀 2알이다. 차 안에서 먹고 멀티비타민은 촬영 때만 먹는다. 에너지를 모아서 내야 할 때. 그리고 점심을 안 먹으니까 사골농축액을 먹는다. 남편이 골라서 산 것"이라고 소고기칩으로 점심을 때운다고 밝혔다.

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간식 역시 남편 백도빈이 골라줬다고. 정시아는 "남편이 먹거리를 살 때 성분을 정말 꼼꼼히 본다. 당이 확 올라갈 수 있으니까. 서서히 당을 올리니까 당 떨어질 때 먹으면 좋더라"라고 밝혔다.

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식단 관리를 하는 이유에 대해 정시아는 "20~30대 때는 먹고 조금만 움직여도 살이 빠졌는데 4대가 되니까 먹은 게 그대로 몸 어딘가에 붙어있더라. 식단 관리를 조금 더 해야 되더라"라며 "그래서 커피랑 달걀 먹고 2~3시까지 버티고 촬영할 때만 에너지가 필요하니까 소고기칩, 코코넛칩 먹어주고 제대로 된 식사는 하루 한 끼 먹는 거 같다"고 밝혔다.

촬영자에서 김구라를 만난 정시아는 유튜브에 대한 고민을 털어놨다. 정시아는 "유튜브는 어떻게 해야 되는 거냐. 너무 어렵다"고 토로했고 김구라는 "나는 테마를 정해놓고 한다"고 밝혔다. 그러면서 김구라는 "채널에 시아버지 나오시냐"고 물었고 정시아는 "아직 안 했다. 아껴두고 있다"고 밝혔다. 김구라는 "가족들이 협조를 해야 한다"고 공감했고 정시아 역시 "그게 쉽지 않다"고 고민했다.

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wjlee@sportschosun.com