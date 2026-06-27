[월드컵 전반리뷰]대한민국 어떡하나! '이겨야 하는' 이집트, 이란과 1-1 비긴 채 마쳐…이대로 끝나면 마지노선인 8위 추락

SEATTLE, WASHINGTON - JUNE 26: Mohamed Salah #10 of Egypt looks on during the FIFA World Cup 2026 Group G match between Egypt and IR Iran at Seattle Stadium on June 26, 2026 in Seattle, Washington. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images/AFP (Photo by Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group G - Egypt v Iran - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - June 26, 2026 Egypt's Mahmoud Saber celebrates scoring their first goal with teammates IMAGN IMAGES via Reuters/Steven Bisig

Iran's Ramin Rezaeian (23), center left, celebrates with teammates after scoring his side's opening goal during the World Cup Group G soccer match between Egypt and Iran in Seattle, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson)

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[스포츠조선 김성원 기자]이대로 끝나면 대한민국에는 최악의 결과다.

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이집트가 27일(이하 한국시각) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 벌어지고 있는 이란과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 G조 최종전에서 전반을 1-1로 비긴 채 마쳤다. 같은 시각 열리고 있는 G조의 또 다른 최종전에선 벨기에가 뉴질랜드를 1-0으로 리드하고 있다.

전반 현재 이집트과 벨기에의 승점은 5점, 이란은 3점이다. 뉴질랜드의 승점은 2점이다. 이란이 3경기 연속 무승부여서, 골득실에서 대한민국(-1)에 앞선다.

이번 대회는 48개국이 출전하는 첫 월드컵이다. 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀이 조별리그를 통과한다. 대한민국은 3위팀 중 8위로 떨어졌다. 홍명보호가 32강에 진출하기 위해 이뤄져야 하는 다른 조 경기 '경우의 수'는 2경기로 유지된다. 그러나 남은 조별리그는 3개조에 불과하다.

SEATTLE, WASHINGTON - JUNE 26: Hossam Hassan, Head Coach of Egypt, looks on before the FIFA World Cup 2026 Group G match between Egypt and IR Iran at Seattle Stadium on June 26, 2026 in Seattle, Washington. Richard Heathcote/Getty Images/AFP (Photo by Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

SEATTLE, WASHINGTON - JUNE 26: Amir Ghalehnoy, Head Coach of IR Iran, looks on before the FIFA World Cup 2026 Group G match between Egypt and IR Iran at Seattle Stadium on June 26, 2026 in Seattle, Washington. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images/AFP (Photo by Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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호삼 하산 이집트 감독은 4-2-3-1 시스템을 꺼내들었다. 모하메드 살라가 공격 선봉에 선 가운데 모스타파 지코, 트레제게, 에맘 아슈르가 바로 밑에 위치했다. 마흐무드 사베르, 모하나드 라신이 공수 가교 역할을 했다. 수비는 모하메드 하니, 모하메드 압델모넴, 라미 라비아, 아흐메드 파투흐가 담당했다. 골문은 모스타파 쇼베이르가 지켰다.

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아미르 갈레노에이 이란 감독은 5-4-1 포메이션으로 맞불을 놓았다. 메흐디 타레미가 원톱에 포진, 공격에 앞장섰다. 미드필드에는 모하마드 모헤비, 사이드 에자톨라히, 모하마드 고르바니, 사만 고도스가 위치했다. 수비는 밀라드 모함마디, 알리 네마티, 쇼자 카릴자데, 호세인 카나니, 라미 레자에이안이 담당했다. 골키퍼 장갑은 알리레자 베이란반드가 꼈다.

출발은 이집트가 좋았다. 전반 5분 선제골을 터트렸다. 살라의 왼발 슈팅이 이란 골키퍼 맞고 흘러나왔고, 사베르가 왼발로 골망을 흔들었다.

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이란이 곧바로 반격했다. 전반 9분 페널티킥을 얻어냈다. 압델모뎀이 페널티박스 안에서 타레미를 발로 차 파울이 선언됐다. 전반 11분 타레미가 키커로 나섰다. 그러나 그의 발을 떠난 볼은 쇼베이르의 선방에 막혔다.

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이란은 동점골 기회를 날렸지만 침체되지 않았다. 전반 14분 빠른 시간에 승부를 원점으로 돌렸다. 모함마디의 슈팅을 쇼베이르가 다시 한번 육탄 방어했다. 그러나 볼은 옆으로 흘렀고 레자에이안이 오른발로 골네트를 갈랐다.

그것이 끝이었다. 일진일퇴의 공방 속에 골은 더 이상 터지지 않았다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com