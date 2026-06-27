백지영, 강남 럭셔리 주상복합 떠난 '충격적 이유'…"강남역 침수에 집값 하락"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 백지영이 데뷔 초 마련했던 강남의 럭셔리 주상복합을 떠나게 된 이유를 공개했다. 강남역 일대 침수 사태 이후 집값이 하락하면서 이사를 결심하게 됐다는 설명이다.

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27일 유튜브 채널 '백지영'에는 '데뷔하고 6년 만에 럭셔리 주상복합 매수한 백지영이 25평 구축 아파트로 넘어온 이유는? (쓰리룸, 투자가치)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 백지영은 제작진의 새집을 둘러보던 중 자신의 부동산 경험담을 털어놨다.

그는 "데뷔하고 6년 정도 됐을 때 처음 집을 샀다"며 "처음에는 강남역 인근의 럭셔리 주상복합에서 살았다"고 말했다.

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이어 "그곳은 지금도 가지고 있다"면서도 "투자 가치가 많이 떨어졌다. 왜 이사를 했냐면 큰 홍수가 났을 때 문제가 생겼다"고 밝혔다.

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백지영은 "그 건물이 유럽식으로 지어져 발전기가 지하에 있었는데, 물이 차면서 발전기가 모두 멈춰 단전과 단수가 됐다"고 당시 상황을 떠올렸다.

그는 "그때부터 집값이 떨어지기 시작했다"며 "주차장에 있던 차량들도 대부분 침수 피해를 입었다. 복구하는 데만 2주 넘게 걸렸고, 호텔에서 생활하기도 했다"고 전했다.

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또 "천재지변으로 분류돼 보상을 제대로 받지 못한 것으로 알고 있다"고 덧붙였다.

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이후 백지영은 청담동의 구축 아파트로 이사했지만, 그곳 역시 불편한 점이 적지 않았다고 털어놨다.

그는 "엘리베이터가 4층부터 시작해서 반 층은 항상 걸어 올라가야 했고, 지정주차가 아니라 밤늦게 귀가하면 다른 차를 빼달라는 연락을 자주 받았다"고 말했다.

그러면서 "강남의 비싼 집이라고 해서 모두 살기 좋은 건 아니더라"며 "투자 가치도 중요하지만 실제 거주 환경도 꼼꼼히 따져봐야 한다는 걸 많이 느꼈다"고 자신의 경험을 전했다.

한편 백지영은 현재 가족과 함께 생활 중인 집 외에도 부동산 투자 경험을 꾸준히 공개하며 현실적인 조언을 전해 관심을 모으고 있다.

narusi@sportschosun.com