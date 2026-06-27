도경완, ♥장윤정에 반항 "너무 예민해 힘들어, 하고 싶은 것도 못해" ('도장TV')

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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 도경완이 아내 장윤정에 반항을 선언했다.

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27일 유튜브 채널 '도장TV'에서는 '아내가 하지 말란 거만 하며 살기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

도경완은 "주제가 뭐냐면 초초초 예민해져있는 장윤정 때문에 너무 힘들다. 윤정 씨가 주말에 콘서트가 잡혀 있어서 살 뺀다고 안 먹는다. 그래서 예민해졌다. 옆에 있는 난 사람인데 나도 못 먹게 한다. 명분이 너도 살 빼라는 거다"라며 "근데 저에 대해서 관심 있으신 분은 알겠지만 최근에 살이 많이 빠졌다. 한참 부었을 때보다 5~6kg 이상 빠져있는 상태라 이 정도만 유지하면 된다. 근데 윤정 씨는 먹으면 찐다더라. 근데 저는 먹어도 안 찐다"고 토로했다.

그래서 도경완은 "소심하게 아내 말에 거역하는 반항하는 연하 남편의 모습으로 먹어도 찌지 않는다는 걸 보여주기 위해 저녁에 자기 전까지 제가 하고 싶은 거 다 하면서 자도 내일 아침에 일어났을 때 몸무게가 그대로라는 걸 보여드리기 위해 카메라를 켰다"고 밝혔다.

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실험을 위해 몸무게를 재본 도경완. 도경완의 몸무게는 82.4kg이었다. 도경완은 "제가 먹고 싶은 거 먹고 하고 싶은 거 다 하고 자고 일어나도 내일 아침에 82.4kg에서 크게 늘어나지 않는다는 걸 몸소 증명해 보이겠다"며 아이들과 라면을 먹기로 했다.

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두 아이들과 라면 4개에 누룽지까지 넣어 먹은 도경완. 도경완은 "먹지 말라는 라면을 애들이랑 몰래 먹으니까 더 맛있다"며 "우리 남편들이 아내의 말을 듣는다고 하고 싶은 걸 너무 못 하고 산다. 오늘 제가 깨고 나갈 거다"라고 선언했다.

이어 하영이표 디저트에 간식까지 먹고 누워서 잠이 든 도경완. 아이들을 재운 도경완은 밤늦게 야식까지 먹으며 하루를 마무리했다. 도경완은 "제가 82.4kg지 않았냐. 제가 소화력도 괜찮고 해서 82.8~9kg 까지는 갈 거 같다. 제가 또 열심히 잔다. 열심히 자면 또 칼로리가 나가지 않냐"며 잠에 들었다. 다음날 도경완은 일어나자마자 몸무게를 쟀다. 도경완의 몸무게는 도경완이 예상한대로 정확히 82.9kg였다.

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wjlee@sportschosun.com