홍석천, 4년 동거한 전 애인에 위자료 줬는데.."논현동 전세 얻어 내 지인과 살더라"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 홍석천이 4년 동거한 전 연인을 언급했다.

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26일 '안녕한샘요' 유튜브 채널에는 '독신의 삶' 홍석천 편 영상이 공개됐다.

홍석천은 독신이 맞냐는 제작진의 질문에 "독신은 맞지만 늘 연애를 하는 중이다. 나이가 들수록 연애하는 기간이 늘어나는 것 같다"라고 말했다.

이어 제작진은 "살림이 합쳐지고 오래 만나다 보면 엮이는 게 많아지지 않나"라고 덧붙였고, 홍석천은 "그렇다. 그것도 다 겪었다"라며 과거 연애사를 가감 없이 꺼내기 시작했다.

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특히 4년 동거했던 미국인 애인을 언급해 눈길을 끌었다. 홍석천은 "4년 살다가 헤어졌는데 위자료를 달라더라. 같이 산 4년에 대한 위자료를 달라는 거였다"라며 실제 위자료를 지급했다고 말했다. 사랑했던 사람이고 힘들 때 옆에 있어줘 고마운 마음에 그랬다고.

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홍석천은 "근데 논현동 전세로 이사 가서 새 남자랑 같이 있더라. 그것도 내가 아는 사람이었다"라며 씁쓸한 표정을 지었다.

한편 홍석천은 2000년 국내 연예인 최초로 동성애자라고 커밍아웃을 해 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com