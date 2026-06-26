이경실, 엔터사 대표와 바람 루머에 오열 "전남편한테 포인트 카드도 안 받아봐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이경실이 이혼 직후 힘들었던 심경과 당시 자신을 괴롭혔던 루머를 털어놨다.

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26일 유튜브 '채널 십오야'에는 '나영석/미혼/29세 시절 여걸파이브 누나들과 수다 한바탕 | 나영석의 몽글몽글'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 나영석 PD를 비롯해 과거 KBS 2TV '여걸파이브'를 함께했던 이경실, 지석진, 조혜련, 정선희가 오랜만에 만나 근황을 나누고 추억을 회상하는 모습이 담겼다.

이날 이경실은 '여걸파이브' 시절을 떠올리며 "내가 굉장히 심적으로 불안한 때였다. 이혼한 지 1년도 안 돼서 한 프로그램이었는데 (게스트가) 나오면 춤추고 들이대야 하니까 나로서는 그게 안 맞았다. 즐기지를 못했다"고 털어놨다.

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이어 "'여걸파이브'를 하긴 했지만 너무 힘들었다. 그래서 '여걸식스'는 그 이유로 아마 안 한다고 했던 것 같다"고 회상했다.

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정선희는 "경실 언니가 밤에 나한테 전화해서 막 운 적이 있다. 너무 힘든 게 터진 거다. 그런데 울음소리가 계속 울려서 '어디야?'라고 했더니 '노래방'이라고 하더라"고 말했다.

이에 이경실은 "이건 더 슬픈 이야기다. 왜 노래방을 선택했냐면 집에서는 엄마가 계셔서 울지 못했다. 울러 노래방에 간 거다. 에코가 뭔지도 몰랐고, 그냥 계속 노래를 틀어놓고 울었다"고 고백해 안타까움을 자아냈다.

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또 이경실은 이혼 당시 자신을 둘러싼 악성 루머도 언급했다. 그는 "내가 바람났다는 소문도 있었다. 기자가 전화가 와서는 '엔터테인먼트 사장이 회사 법인 카드를 줬고, 법인 카드를 백화점에 가서 썼다더라'고 묻더라. 완전 소설화가 된 루머에 너무 억울했다"고 말했다.

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이어 "너무 억울해서 울면서 '나는 전남편한테 포인트 카드도 안 받아본 사람'이라고 했다"며 씁쓸한 웃음을 지었다. 그러면서 "내가 더 억울하니까 (정선희한테) '이혼한 것도 힘든 데 이런 소문이 있다'고 했다"고 덧붙였다.

이를 들은 조혜련은 "알고 지낸 지 이제 20년이 지냈다. 나도 돌싱도 됐고, 언니도 어려움이 있었지만 이런 과정 속에서 같이 살아가는 게 너무 좋다. 앞으로도 그러고 싶다"며 애정을 드러냈다.