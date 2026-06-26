SF가 아니라 LAD 이정후였다면...45만8594표는 순전히 본인의 힘

이정후가 26일(한국시각) 오라클파크에서 열린 애슬레틱스전에서 1-2로 뒤진 6회말 2사 만루서 3타점 우측 3루타를 때린 뒤 포효하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그(MLB)가 26일(이하 한국시각) 올스타 1차 팬 투표 최종 집계 현황을 발표했다. 예상대로 코리안 빅리거는 한 명도 2차 투표에 진출하지 못했다.

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양 리그 합계 최다 득표의 영예는 LA 다저스 오타니 쇼헤이가 차지했고, AL 최다 득표자는 예상을 깨고 토론토 블루제이스 2루수 어니 클레멘트였다.

특히 오타니의 경우 메이저리그 데뷔 이후 통산 4차례나 MVP를 거머쥐었음에도 올스타 최다 득표를 한 적은 없었다. 생애 처음으로 팬들의 사랑을 가장 많이 받는 메이저리거로 공인받은 셈이다. 그는 334만1257표를 얻었고, 클레멘트는 323만2932표를 받았다. 300만표 이상 받은 선수는 이 둘 뿐이다.

NL에서 2위는 오타니의 동료 3루수 맥스 먼시(289만181표), AL는 휴스턴 애스트로스 지명타자 요단 알바레즈(291만1655표)가 차점자였다.

토론토 블루제이스 어니 클레멘트. Imagn Images연합뉴스

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이밖에 뉴욕 양키스 외야수 애런 저지(256만7404표), 다저스 1루수 프레디 프리먼(266만6008표), 애틀랜타 브레이브스 포수 드레이크 볼드윈(251만8574표), LA 에인절스 외야수 마이크 트라웃(251만1587표), 캔자스시티 로열스 유격수 바비 윗 주니어(251만3492표) 등이 250만표 이상을 획득해 2차 팬 투표에 진출했다.

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NL 지명타자와 AL 2루수를 제외한 나머지 양 리그 포지션별 올스타전 선발출전 선수는 오는 30일 오전 1시부터 7월 3일 오전 1시까지 진행되는 2차 투표를 통해 결정된다. 포지션별로 1차 투표 상위 득표자 2명(외야수는 상위 6명)이 겨루는데 1차 팬 투표 결과는 무시된다.

2차 팬 투표 결과와 투수 및 리저브 선수들은 7월 5일 FOX를 통해 공개된다.

이정후가 6회말 2루타를 날린 뒤 뛰쳐 나가고 있다. AP연합뉴스

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올시즌 타격 선두 경쟁을 하며 돌풍을 일으키고 있는 샌프란시스코 이정후가 2차 투표에 진출하지 못한 것은 아쉽다. 그는 이날 애슬레틱스전서 1-2로 뒤진 6회말 2사 만루서 우측으로 싹쓸이 3루타를 터뜨리며 다시 한 번 뜨거운 타격감을 과시했다.

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타율 0.332(274타수 91안타), OPS 0.843, 출루율 0.365, 장타율 0.478을 기록 중이다. NL에서 타율 2위, 최다안타 3위, 2루타(19개) 공동 6위, 삼진율(9.2%) 4위 등 컨택트 히터가 노릴 수 있는 부문서 상위권에 위치해 있다.

5월 허리 부상으로 8경기에 결장했음을 감안하면 놀라운 성과가 아닐 수 없다. 특히 마이애미 말린스 오토 로페즈와의 양 리그 통합 타격왕 경쟁은 후반기에도 이어질 공산이 크다는 전망이다.

LA 다저스 테오스카 에르난데스와 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

이정후는 이번 1차 투표에서 45만8594표를 얻어 NL 외야수 45명 중 19위에 랭크됐다. 샌프란시스코 선수 중에서는 2루수 루이스 아라에즈(88만3252표)에 이어 2위다.

이정후의 득표는 NL 외야수 최다 득표자 다저스 앤디 파헤스(215만8664표)의 5분의 1 수준이고, 2차 투표 진출 커트라인 6위인 애틀랜타 마이클 해리스 2세(147만9135표)의 3분의 1 수준이다. 결국 올스타 표심을 가르는 결정적인 요소는 팀 성적과 전국적 인지도라고 할 수 있다.

다저스의 또 다른 외야수 테오스카 에르난데스는 이정후보다 훨씬 낮은 타율(0.276)과 OPS(0.784)를 기록하고 있음에도 약 157만표를 획득해 NL 외야수 5위로 결선 투표 대상에 포함됐다. 그는 부상자 명단에 오른지 한 달이 다 돼간다.

트리플A에 머물고 있는 다저스 2루수 김혜성이 무려 93만3590표를 얻어 4위에 오른 것만 봐도 팀 성적이 절대적 요소임을 부인하기 어렵다. 애틀랜타 유격수 김하성도 35만626표나 얻었다.

만약 샌프란시스코(33승47패)가 다저스(52승29패)나 애틀랜타(48승31패)처럼 지구 1위를 다투는 상황이었다면 이정후도 2차 투표에 진출했을 지 모른다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com