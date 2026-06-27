'군 복무' 강다니엘, 벌크업 성공…한층 넓어진 어깨·탄탄한 팔

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[스포츠조선 김준석 기자] 군 복무 중인 가수 강다니엘이 한층 커진 피지컬을 공개하며 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

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강다니엘은 27일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 운동을 마친 뒤 헬스장에서 거울 셀카를 촬영하는 강다니엘의 모습이 담겼다.

모자를 눌러쓴 편안한 차림이지만 이전보다 한층 넓어진 어깨와 두꺼워진 팔, 탄탄한 상체가 시선을 사로잡았다.

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특히 군 입대 이후 꾸준히 운동을 이어온 듯 이전보다 더욱 커진 체격과 남성미 넘치는 분위기를 자랑해 팬들의 감탄을 자아냈다.

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사진을 본 팬들은 "군대가 사람을 더 멋있게 만들었다", "어깨가 정말 넓어졌다", "벌크업 제대로 성공했다", "전역 후가 더 기대된다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보였다.

강다니엘은 지난 2월 9일 육군 현역으로 입대했다. 기초군사훈련을 마친 뒤 현재 육군훈련소 제25교육연대 3교육대 11중대에서 분대장(조교)으로 복무 중이다.

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지난 4월에는 육군훈련소 공식 유튜브 영상에 출연해 "25연대 3교육대 11중대 분대장 강다니엘입니다"라고 자신을 소개하며 늠름한 군 생활 모습을 공개해 화제를 모으기도 했다.

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한편 강다니엘은 2017년 Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'를 통해 프로젝트 그룹 워너원의 센터로 데뷔했다.

그룹 활동 종료 이후에는 솔로 가수로 활발한 활동을 이어왔으며, 현재는 국방의 의무를 성실히 수행하고 있다.

narusi@sportschosun.com