[월드컵 리뷰]'대위기' 대한민국 비상사태, 32강 기적 진출해도 문제...'32강 상대' 벨기에 확정, 뉴질랜드에 5-1 대승 '극적 1위'

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 26: Kevin De Bruyne #7 of Belgium looks on during the FIFA World Cup 2026 Group G match between New Zealand and Belgium at BC Place Vancouver on June 26, 2026 in Vancouver, British Columbia. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국이 32강에 올라갈 수 있다면 상대는 벨기에다.

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벨기에는 27일(한국시각) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 뉴질랜드와의 2026년 북중미월드컵 G조 3차전에서 5대1로 승리했다. 이번 승리로 벨기에는 극적으로 조 1위가 되며 32강에 올랐다.

지난 2경기에서 자존심을 구긴 벨기에는 경기 초반부터 뉴질랜드를 몰아쳤다. 전반 11분 레안드로 트로사르의 결정적인 슈팅이 골대 맞고 라인을 넘은 것처럼 보였지만 수비수 발에 걸린 뒤 골대 안으로 들어가지 않았다.

트로사르가 페널티킥을 걷어냈다. 케빈 더 브라위너의 패스를 받은 뒤 슈팅을 시도한 트로사르, 뉴질랜드 수비수 손에 맞으면서 주심이 망설이지 않고 페널티킥을 선언했다. 하지만 온필드 리뷰 후 주심은 페널티킥 판정을 번복했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group G - New Zealand v Belgium - BC Place, Vancouver, Canada - June 26, 2026 Belgium's Leandro Trossard celebrates scoring their second goal IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin

벨기에가 드디어 득점에 성공했다. 전번 28분 코너킥에서 뉴질랜드 수비수 맞은 공을 트로사르가 밀어 넣었다. 조 1위를 노리는 벨기에는 계속 파상공세를 펼쳤지만 뉴질랜드 골키퍼 선방에 연달아 막혔다. 전반전은 벨기에가 압도했다.

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후반 들어서 뉴질랜드가 올라서자 벨기에한테 공간이 생겼다. 그런 공간들은 더 브라위너한테 너무 좋은 공략 포인트였다. 더 브라위너 발끝에서 득점이 쏟아졌다. 후반 5분 트로사르를 향해 스루패스를 찔러준 더 브라위너였다. 트로사르의 1차 슈팅은 막혔지만 2차 슈팅이 골망을 갈랐다.

epa13068214 Leandro Trossard (C) of Belgium scores his second goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match New Zealand against Belgium, in Vancouver, Canada, 26 June 2026. EPA/BOB FRID

후반 21분 더 브라위너는 페널티박스 앞에서 과감하게 날린 슈팅으로 직접 득점까지 터트렸다. 현 시점에서는 벨기에가 G조 1위였다. 뉴질랜드가 만회골을 터트렸다. 후반 39분 코너킥에서 엘리야 저스트의 멋진 발리슛이 나왔다. 이대로면 이집트가 조 1위로 32강에 진출하는 시나리오였다.

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벨기에는 조 1위를 놓칠 생각이 없었다. 후반 41분 로멜로 루카쿠가 쐐기포를 터트리면서 다시 조 1위를 탈환했다. 경기 종료 직전 벨기에가 또 득점하면서 그대로 경기가 마무리됐다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group G - New Zealand v Belgium - BC Place, Vancouver, Canada - June 26, 2026 Belgium's Kevin De Bruyne during the match IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin

한국이 32강에 진출할 경우, 상대는 더 브라위너의 벨기에다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com