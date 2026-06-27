안영미, '원정출산 의혹' 털었다…둘째 아들 한국서 출산

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 안영미가 건강한 둘째 아들을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다.

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첫째 출산 당시 불거졌던 '원정출산' 의혹과 달리 이번에는 한국에서 출산한 것으로 알려졌다.

26일 소속사 미디어랩시소에 따르면 안영미는 지난 25일 서울의 한 병원에서 건강한 둘째 아들을 출산했다.

현재 산모와 아이 모두 건강한 상태이며, 안영미는 남편과 가족들의 축하 속에서 안정을 취하며 회복에 전념하고 있다.

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소속사는 "소중한 새 생명을 맞이한 안영미 씨와 가족들에게 따뜻한 축하와 응원을 부탁드린다"며 "충분한 회복을 거친 뒤 건강한 모습으로 방송에 복귀할 예정"이라고 전했다.

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안영미는 2020년 외국계 기업에 근무하는 비연예인 남성과 결혼했으며, 2023년 첫째 아들을 출산했다.

당시 미국에서 생활 중인 남편과 함께 출산과 산후조리를 하기 위해 미국으로 건너가 아이를 낳았고, 이를 두고 일각에서는 '원정출산' 의혹이 제기됐다.

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이에 안영미는 남편과 출산의 순간을 함께하고 산후조리를 하기 위한 선택이었다고 직접 설명하며 의혹을 부인한 바 있다.

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이번 둘째 임신 기간에도 비슷한 논란이 불거졌다.

안영미가 출산을 앞두고 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'에서 잠시 하차하며 "건강하고 씩씩하게 잘 순산하고 돌아오겠다"고 인사하자 일부에서는 다시 미국에서 출산하는 것 아니냐는 추측이 나왔다.

논란이 확산되자 소속사는 "현재 미국에서 근무 중인 남편이 출산 일정에 맞춰 한국으로 귀국해 아내의 곁을 지킬 예정"이라고 밝히며 진화에 나섰다.

결국 안영미는 한국에서 건강하게 둘째 아들을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다. 그는 당분간 회복에 집중한 뒤 방송 활동을 재개할 예정이다.

narusi@sportschosun.com