최민식, 연예인 열애설에 일침 "젊은 처녀·총각이 연애한다는데 너무 부정적" ('핑계고')

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[스포츠조선 이우주 기자] '핑계고' 최민식이 연예인들의 열애설에 대한 소신을 밝혔다.

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27일 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에서는 '팬미팅은 핑계고'라는 제목의 영상이 게재, 배우 최민식과 최현욱이 게스트로 출연했다.

넷플릭스 '맨끝줄 소년'으로 최현욱과 호흡을 맞춘 최민식. 최현욱의 연기를 극찬한 최민식은 "저는 현욱이한테 선배로서 해주고 싶은 얘기는 '원톱이다', '잘한다' 이런 얘기를 경계해야 된다 생각한다"며 "잘한다는 얘기에 만족하면 안 된다. 나한테 더 냉정해져야 한다. 그래서 이 직업이 오래 가고 철학이 생기고 이 직업을 진짜 사랑하게 되지 외부의 반응에 내 기준을 맞추기 시작하면 밑도 끝도 없다"고 밝혔다.

최민식은 "부담주는 건 아니지만 이걸 내가 왜 하느냐에 대한 진지한 생각, 그리고 이걸 통해서 뭘 배울 수 있냐. 내 인생이 뭐가 달라질까? 이런 걸 더 고민해야 업데이트가 된다"며 "그래서 (최현욱의) 앞으로가 더 기대된다. 지금과 같은 마음, 지금과 같은 자세나 작품을 대하는 태도를 오래 갖고 갔으면 좋겠다"고 밝혔다.

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그러면서 최민식은 "현욱이가 연애도 했으면 좋겠다. 연애도 마음껏"이라며 "젊었을 때 연애도 하는 거지. 근데 연애하면 스캔들이라며 부정적인 시각으로 바라보니까. 젊은 처녀 총각이 연애하는데 어떤 놈이"라며 울컥했다. 최민식은 "갑자기 열이 확 올라온다"며 발끈했고 유재석은 "형님 일단 한잔 하시라"라며 최민식을 달랬다. 유재석은 "업계에 계시면서 후배들의 이런 모습을 보니까 답답하신 거다"라고 최민식의 마음을 이해했고 최민식은 "사랑을 해봐야 될 거 아니냐. 나쁜 짓만 안 하면 되지"라고 자신의 소신을 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com