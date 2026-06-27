[월드컵 전반 리뷰]'숨막힌다, 아슬아슬 한국 7위 유지' 카보베르데, 사우디 0-0..스페인, 우루과이 1-0 리드..'이대로 끝나면 스페인-카보베르데 1~2위로 32강 진출'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

27일 오전 10시 현재 북중미월드컵 조별리그 3위 팀들의 중간순위. 한국은 7위다. 캡처=BBC 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]카보베르데가 사우디아라비아와의 전반전을 0-0으로 마쳤다. 같은 조의 다른 최종전에서 스페인이 우루과이에 1-0으로 앞섰다. 이렇게 끝나면 스페인과 카보베르데가 조 1~2위로 32강에 직행한다. 한국은 조 3위 팀 순위에서 7위를 유지한다.

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카보베르데는 27일(한국시각) 미국 휴스턴 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 H조 최종전 전반전을 0-0으로 마쳤다. 스페인은 최종전서 우루과이에 1-0으로 앞섰다.

지금 상황이라면 카보베르데는 H조 2위로 조별리그를 마치게 된다. 물론 후반전 결과에 따라 달라질 수 있다. 카보베르데가 2위로 치고 올라가면서 3위 팀 순위에서 벗어났다. 따라서 한국(승점 3, 골득실차 -1, 2득점-3실점)은 7위를 유지했다. 이번 대회에선 조 3위 12팀 중 상위 8팀이 32강에 진출하게 된다. 더 떨어지면 32강 진출 탈락이다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Cape Verde v Saudi Arabia - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 26, 2026 Saudi Arabia's Abdulelah Al-Amri in action with Cape Verde's Dailon Livramento IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker

카보베르데는 4-1-4-1 전형으로 나섰다. 최전방에 다이론 리브라멘토, 2선에 윌리 세메두-지미로 몬테리오-데로이 두아르테-라이언 멘데스, 수비형 미드필더로 케빈 피나, 포백에 주앙 파울로-디니 보르헤스-피코 로페스-와그너 피나, 골키퍼 보지냐를 세웠다.

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사우디는 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 알 바리칸-칸노, 허리에 살렘 알 도사리-나세르 알 도사리-알 카이바리-만다시, 포백에 부 와슬-알 탐박티-알 암리-압둘하미드, 골키퍼 알 오와이스로 배치했다.

Cape Verde's defender #08 Joao Paulo (L) and Saudi Arabia's midfielder #20 Sultan Mandash jump for the ball during the 2026 World Cup Group H football match between Cape Verde and Saudi Arabia at the Houston Stadium in Houston on June 26, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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두 팀은 경기 초반 치열한 중원 싸움을 펼쳤다. 적극적인 몸싸움을 펼쳤다. 강한 태클로 상대의 볼 연계를 끊었다.

카보베르데가 몇 차례 결정적인 찬스를 잡기도 했다. 하지만 골결정력이 부족했다. 또 사우디 골키퍼의 선방도 있었다. 사우디는 전반 33분 센터백 알 탐박티가 부상으로 교체 아웃됐다. 대신 라자미가 급하게 조커로 들어갔다.

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카보베르데가 좀더 공격적으로 몰아붙였다. 볼점유율도 더 높았다. 하지만 사우디의 수비벽을 뚫지 못했다. 사우디는 이렇다할 위협적인 장면을 만들지 못했다.

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두 팀은 전반전을 0-0으로 마쳤다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com