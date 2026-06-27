'기적! 아직 살았다, 아슬아슬 한국 7위 유지' 카보베르데, 사우디아라비아 0-0 무..스페인, 우루과이 1-0 제압..'스페인-카보베르데 32강 직행, 우루과이 탈락'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인을 다독이는 오현규의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

27일 오전 11시 현재 북중미월드컵 조별리그 3위팀들끼리의 중간순위. 한국은 7위를 유지했다. 캡처=BBC 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]카보베르데가 사우디아라비와의 북중미월드컵 조별리그 최종전에서 비겼다. 같은 조의 다른 최종전에서 스페인이 우루과이를 제압했다. 이로써 한국은 3위 팀들끼리의 순위에서 7위를 유지한다.

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카보베르데는 27일(한국시각) 미국 휴스턴 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 H조 최종전서 0대0 무승부를 기록했다. 스페인은 최종전서 우루과이에 1대0 승리했다. 따라서 스페인(2승1무)과 카보베르데(3무)가 조 1~2위로 32강에 직행했다. 3위는 우루과이(승점 2, 골득실차 -1)이고, 4위는 사우디(승점 2, 골득실차 -4)다. 골득실차에서 우루과이가 앞섰다.

Uruguay's Agustin Canobbio (14) reacts after receiving a red card from referee Ismail Elfath during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Spain in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

카보베르데가 2위로 치고 올라가면서 3위 팀 순위에서 벗어났다. 한국(승점 3, 골득실차 -1, 2득점-3실점)은 7위를 유지했다. 이번 대회에선 조 3위 12팀 중 상위 8팀이 32강에 진출하게 된다. 더 떨어지면 32강 진출 탈락이다. H조 3위 우루과이는 3위팀들끼리의 순위에서 11위로 조별리그 타락이 확정됐다.

카보베르데는 4-1-4-1 전형으로 나섰다. 최전방에 다이론 리브라멘토, 2선에 윌리 세메두-지미로 몬테리오-데로이 두아르테-라이언 멘데스, 수비형 미드필더로 케빈 피나, 포백에 주앙 파울로-디니 보르헤스-피코 로페스-와그너 피나, 골키퍼 보지냐를 세웠다. 사우디는 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 알 바리칸-칸노, 허리에 살렘 알 도사리-나세르 알 도사리-알 카이바리-만다시, 포백에 부 와슬-알 탐박티-알 암리-압둘하미드, 골키퍼 알 오와이스로 배치했다.

Saudi Arabia's Feras Albrikan, left, and Cape Verde's Diney Borges collide as they try to head the ball during the second half of the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip)

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두 팀은 경기 초반 치열한 중원 싸움을 펼쳤다. 적극적인 몸싸움을 펼쳤다. 강한 태클로 상대의 볼 연계를 끊었다. 카보베르데가 몇 차례 결정적인 찬스를 잡기도 했다. 하지만 골결정력이 부족했다. 또 사우디 골키퍼의 선방도 있었다. 사우디는 전반 33분 센터백 알 탐박티가 부상으로 교체 아웃됐다. 대신 라자미가 급하게 조커로 들어갔다.

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카보베르데가 좀더 공격적으로 몰아붙였다. 볼점유율도 더 높았다. 하지만 사우디의 수비벽을 뚫지 못했다. 사우디는 이렇다할 위협적인 장면을 만들지 못했다. 두 팀은 전반전을 0-0으로 마쳤다.

Cape Verde's Pico Lopes (4) loses control of the ball against Saudi Arabia's Salem Aldawsari (10) during the second half of the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip)

사우디는 후반 시작과 함께 알 카이바리를 빼고 대신 알 주와이르를 조커로 투입했다. 후반전 초반 흐름은 크게 달라지지 않았다. 중원에서 치열한 몸싸움이 벌어졌다. 카보베르데가 공격을 주도했고, 사우디는 역습으로 맞섰다. 사우디도 적극적으로 상대 공격을 차단했다.

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답답한 흐름이 이어가자 카보베르데는 후반 16분 공격에 변화를 주었다. 리브라멘토와 세메두를 빼고, 대신 다 코스타와 바레라를 넣었다. 사우디도 후반 20분 살렘 알 도사리와 만다시를 빼고 알 샤마트와 알 함단을 조커로 투입했다. 사우디도 공격에 무게를 실었다.

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카보베르데는 후반 26분, 로드리게스와 라로스 두아르테를 조커로 넣었다. 사우디는 후반 29분 수문장 알 오와이스가 라로스 두아르테의 결정적인 슈팅을 막아내 실점을 막았다. 결국 두 팀은 득점없이 0대0으로 비겼다. 카보베르데는 조 2위로 처음으로 본선 32강에 진출하는 새 역사를 썼다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com