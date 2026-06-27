'32강 확률' 이젠 36% 뿐, 홍명보호 세네갈에도 밀렸다…조별리그 탈락 임박

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 경기를 지켜보고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민 등 선수들이 침울한 표정으로 경기장을 걷고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 박상경 기자] 홍명보호의 2026 북중미월드컵 탈락이 임박했다.

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27일(이하 한국시각) 펼쳐진 조별리그 I조 최종전에서 세네갈이 이라크를 5대0으로 대파했다. 이로써 세네갈은 홍명보호와 같은 1승2패, 승점 3으로 조별리그 일정을 마무리 했다. 그러나 골 득실에서 +2(한국 -1)를 기록하면서 한국을 앞섰다. 27일까지 와일드카드 경쟁에서 승점 3을 기록 중인 4팀 가운데 골 득실이 +인 팀은 세네갈이 유리하다. 나머지 승점 3을 기록 중인 크로아티아와 알제리가 아직 1경기를 남겨두고 있다는 점에서 세네갈이 한국에 비해 유리한 입장이다. 스코틀랜드(1승2패 승점 3, 골득실 -3)는 32강 진출 실패가 확정됐다.

남은 상황도 녹록지 않다. 나머지 와일드카드 경쟁국인 카보베르데, 벨기에(이상 2경기 2무 승점 2, 골득실 0)와 콩고민주공화국(2경기 1무1패, 승점 1, 골득실 -1)도 한국을 위협할 수 있다.

축구 전문 통계 사이트 옵타는 한국이 남아공에 패한 직후 와일드카드 경쟁에서 32강 진출 확률을 87%로 예상했었다. 그러나 허수가 있었다. 조별리그 최상단인 A조에 속한 위치가 87%라는 숫자를 만들었다. 나머지 팀들이 아직 3차전 일정을 소화하지 않은 상태에서 표본이 적었고, 이것이 높은 확률처럼 나타났다.

AFP연합뉴스

로이터연합뉴스

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실체가 드러나는 데 오랜 시간이 걸리지 않았다. 조별리그 최종전 일정이 계속되면서 한국의 32강행 확률은 수직 추락했다. 세네갈마저 이라크를 대파하면서 한국의 32강행 확률은 이제 절반에도 못 미치는 36%가 됐다. 남은 경기 결과에 따라서는 탈락이 조기 확정될 수도 있는 상황이다.

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남아공전을 마친 홍명보호는 베이스캠프지인 과달라하라로 돌아와 기적을 꿈꾸고 있다. 그러나 승점 3, 골득실도 -1이라는 조건은 와일드카드를 잡기에는 너무 어려운 조건이었다. 체코에 2대1 역전승을 거두고 홈팀 멕시코를 상대로 0대1로 선방했던 두 경기와 달리 마치 뭔가에 홀린 듯 최악의 경기력을 보인 남아공전이 불러 일으킨 나비효과다.

한국이 기적적으로 와일드카드를 확보하면 대진운은 상대적으로 좋은 편이라는 평가도 나왔다. G조 1위가 유력한 이집트와 32강에서 만나고, 16강에서는 공동 개최국 미국을 만난다는 것. 하지만 이집트는 아프리카 상위권 팀이고, 개최국 이점을 안고 있는 미국은 지난해 10월 친선 경기에서 한국이 2대0으로 이겼던 그 팀이 아니다. 어떤 팀과 맞붙어도 승리한다는 보장이 없다. 상대에 대한 존중이 결여된 희망고문일 뿐이다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션브레이크 때 홍명보 감독이 작전을 지시하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com